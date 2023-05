Les clés pour accéder au métavers

Pour obtenir le meilleur résultat possible d’une intelligence artificielle générative qui crée un texte ou une photo, il faut connaître les bonnes requêtes à lui adresser.





Vous cherchez l’adresse web pour entrer dans le métavers en un ou deux clics? Vous risquez de vous y employer encore longtemps. Il existe une galaxie de métavers, qu’il s’agisse d’un site, d’une application ou d’une suite logicielle complète. Et leur degré de liberté d’accès et d’exploration variera selon la plateforme. On y accède indirectement, via un navigateur. Sauf qu’ici, tout dépendra de l’équipement dont on dispose. On peut plonger dans un métavers avec son smartphone ou sa tablette. Mais dans ce cas, les fonctionnalités s’avéreront vite limitées. D’ailleurs, si une grande variété d’appareils électroniques peuvent accéder aux métavers, tous nécessiteront du data mobile survitaminé ou une connexion wifi particulièrement stable.

Choisir, c’est renoncer. La première expérimentation d’un métavers se fait selon l’humeur, la curiosité, la priorité professionnelle. Besoin d’un intermède musical? La “plateforme musicale holographique” Beatday organise des concerts numériques dans des lieux surréalistes à 360°, que l’utilisateur survole librement. Besoin de rencontrer de nouvelles têtes? VRChat abrite des milliers de métavers, créés par la communauté, dans lesquels évoluent des personnes venues des quatre coins de la planète… Impossible d’établir une liste exhaustive naturellement. Mais une fois que le dévolu est jeté sur un métavers, il faut très souvent créer un compte en ligne à l’ancienne, en fournissant des données personnelles, un nom d’utilisateur et un mot de passe. Certains métavers accueillent les internautes au travers du navigateur, d’autres requièrent de télécharger et installer logiciels ou applications pour accéder à la plateforme.

L’expérience immersive ne sera que meilleure avec un appareil doté de puissance, de graphismes et de mémoire plus performants. Un PC peut faire l’affaire mais les consoles nouvelle génération permettent de rehausser l’expérimentation du métavers. Surtout grâce à la connectivité qu’elles offrent avec d’autres équipements, du microphone à la caméra détectant les mouvements, en passant évidemment par le casque de réalité virtuelle ou mixte. Ce qui, à titre indicatif, demande de débourser à l’unité entre 300 et 3.000 euros, que l’on veuille du moyen de gamme avec le HTC Vive Cosmos ou du professionnel avec l’Hololens 2 de Microsoft. Ne pas oubliez: des manettes avec suivi intégré pour retrouver l’usage de vos mains dans l’univers virtuel…

De plus en plus de métavers s’appuient désormais sur les technologies popularisées par la blockchain publique bitcoin. Pour ces destinations exotiques du web 3.0 telles que Decentraland, Cryptovoxels, The Sandbox, un wallet sera nécessaire, généralement prenant en charge l’autre cryptomonnaie publique la plus connue, ethereum. Parmi les marques fréquentes, citons les quelque MetaMask, MyEtherWallet et Trust Wallet. Ceux-ci permettent de stocker des monnaies virtuelles pour accéder à certaines fonctionnalités des métavers, pour acheter des actifs virtuels (un NFTrends, par exemple) et participer bien concrètement à l’économie virtuelle. Expérience qui implique la prudence lorsqu’on interagit avec des tiers inconnus, afin de minimiser autant que possible les risques d’escroqueries, eux aussi bien réels.