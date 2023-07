Résolution progressive de la panne sur le réseau mobile de Proximus

Plus de la moitié des utilisateurs du réseau mobile Proximus ont rencontré des problèmes jeudi matin.

« Peu avant 9 heures, la panne a été techniquement résolue, mais il faut encore attendre une heure avant que les lignes soient totalement rétablies pour tout le monde », a déclaré Fabrice Gansbeke, porte-parole de Proximus.

Les premiers signes de problèmes sont apparus dès 4 heures du matin jeudi, et ont commencé à devenir très évidents lorsque de plus en plus de personnes ont commencé à travailler vers 7 heures. Des problèmes sont apparus au niveau de la téléphonie, de la messagerie texte et des données mobiles. « Nos services techniques ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour remédier à la panne le plus rapidement possible », a déclaré M. Gansbeke. « C’était la première priorité.

Les utilisateurs ont rencontré des problèmes dans tout le pays. C’était notamment le cas à Bruxelles, mais les médias sociaux ont également reçu des informations en provenance d’Audenarde et de Bruges.

Sur Twitter, certains clients indiquent qu’ils ont été récemment informés d’une intervention technique prévue aujourd’hui/jeudi, mais ces travaux n’ont rien à voir avec les problèmes rencontrés par les utilisateurs jeudi matin.