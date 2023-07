Le patron d’OpenAI lance sa cryptomonnaie Worldcoin

Sam Altman, le patron de la start-up d’intelligence artificielle OpenAI, a lancé officiellement lundi Worldcoin, une cryptomonnaie dotée d’un système d’identification à partir de l’iris humain.

« Il y a plus de trois ans, nous avons lancé (la société, NDLR) Worldcoin avec l’ambition de créer une nouvelle identité et un réseau financier appartenant à tous. Cela démarre aujourd’hui », ont indiqué lundi deux des cofondateurs de Worldcoin, Sam Altman et Alex Bania, sur le site de la compagnie. Le projet Worldcoin consiste en une plateforme d’identité numérique et une monnaie numérique, « reçue simplement pour le fait d’être humain », selon le site.

« World ID »

Concrètement, la plateforme repose sur « World ID » (identité World, ndlr), sorte de passeport numérique qui permet à son propriétaire de prouver son identité en ligne sans partager de données personnelles, selon les fondateurs. Pour obtenir son identité World, l’usager doit se soumettre à un scan de son iris par « un orb », un appareil biométrique développé par Worldcoin.

Les usagers sont invités à télécharger WorldApp, un portefeuille numérique, qui leur permet de recevoir, à partir de lundi, des » Worldcoin token », la cryptomonnaie désormais utilisable pour les millions d’utilisateurs ayant participé à la version beta de la plateforme, a précisé Worldcoin.

« Si nous réussissons, nous pensons que Worldcoin pourrait créer de façon radicale des opportunités économiques, établir une solution fiable pour distinguer les êtres humains de l’intelligence artificielle en ligne tout en préservant la confidentialité (…) et au final être un chemin potentiel vers un revenu minimal universel fondé sur l’intelligence artificielle », jugent Sam Altman et Alex Bania sur le site de la compagnie.

Critiques

« Comme tout projet vraiment ambitieux, peut-être que cela marche ou peut-être que non, mais essayer (…), c’est ainsi que le progrès se produit, » a déclaré dans un tweet Sam Altman, qui s’est fait connaître avec le lancement l’an dernier de ChatGPT, interface d’intelligence artificielle dite générative.

Le projet Worldcoin a été critiqué, notamment par le média spécialisé BuzzFeed, avec des craintes notamment sur le fait que la société pourrait utiliser sa plateforme pour engranger des millions de données biométriques.