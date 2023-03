Le marché belge des jeux vidéo représente 582 millions d’euros, mais des années difficiles sont à venir

Selon la BelgianGames, la fédération belge des associations de jeux vidéo, le marché belge des jeux vidéo pesait 582 millions d’euros en 2022, soit une croissance de 10% par rapport à 2019, l’année précédant la crise sanitaire, mais une baisse de 3% par rapport à l’année précédente.

« C’est logique », estime David Verbruggen, directeur général de la Video Games Federation Belgium (VGFB), une division de BelgianGames. « Nous constatons la même baisse dans plusieurs pays. C’est ce que nous montrent les chiffres récemment communiqués pour le marché français. Les années du covid ont été une situation exceptionnelle, une période pendant laquelle on jouait beaucoup plus. Il n’y avait pas plus de jeux, comme beaucoup le pensent, mais beaucoup plus de gens ont été initiés aux jeux vidéo à cette époque. Nous avons atteint un marché plus vaste, et nous pouvons encore le séduire aujourd’hui. Je m’attends à voir se poursuivre la croissance du marché belge dans les années à venir.

Ventes difficiles pour la PlayStation 5

La Nintendo Switch – une console arrivée désormais à maturité – reste la console de jeu préférée des Belges. La Xbox Series X et S gagne, quant à elle, deux places dans le top 5. L’année dernière, les consoles de Microsoft ont même surpassé la PlayStation 5 de Sony. « C’est frappant, car, traditionnellement, la PlayStation obtient de bons résultats en Belgique et dans le reste de l’Europe, tandis que la Xbox est bien placée aux États-Unis », souligne M. Verbruggen. « Néanmoins, ces chiffres s’expliquent facilement par la disponibilité limitée de la PlayStation 5. La pénurie de puces a nui aux ventes de Sony. C’est pourquoi les consoles Switch et Xbox ont été plus souvent en rupture de stock. Je m’attends à un tableau complètement différent de ce top 5 l’année prochaine, car la PlayStation 5 sera plus facilement disponible alors. »

Des années difficiles sont à venir pour les magasins

BelgianGames ne fait pas de distinction dans ses chiffres entre les ventes de jeux numériques et les ventes de jeux dans les magasins physiques. M. Verbruggen peut toutefois nous dire que les ventes numériques sont toujours en hausse. « 75 % des ventes sont déjà numériques en Europe, via les boutiques en ligne de Sony, Microsoft et Nintendo et la boutique Steam pour les jeux sur PC. Et cela ne fera qu’aller en augmentant. « La dernière PlayStation 5, par exemple, est disponible dans une version sans lecteur de disque, qui repose entièrement sur les ventes numériques.

Nous produisons des jeux de haut niveau en Belgique, mais nous en sommes encore trop peu conscients – David Verbruggen, directeur général de la Fédération des jeux vidéo de Belgique

David Verbruggen tient ensuite à nuancer ses propos. « Mais en Europe, la Belgique est l’un des pays qui restent le plus attachés à la vente physique. Je pense que les détaillants peuvent encore réussir, à condition de bien faire les choses. Il faut être stratégique avec les promotions et miser sur les événements physiques et la communauté. Ce sont des expériences que les magasins en ligne ne peuvent pas offrir. Les détaillants peuvent également participer aux ventes numériques en commercialisant des codes de jeu. Avec ces codes, les consommateurs achètent toujours dans un magasin belge, mais ils échangent par après leur code sur les plates-formes numériques.

Succès des studios de jeux

Mais les ventes de jeux vidéo dans les magasins belges sont sous pression. C’est pourquoi l’attention se porte de plus en plus sur les développeurs de jeux dans notre pays, plutôt que sur les canaux de vente. « Les plus grandes opportunités pour les jeux en Belgique se trouvent dans les studios. Nous produisons des jeux incroyablement bons en Belgique, et pourtant nous en sommes à peine conscients. Prenez Baldur’s Gate 3 de la société belge Larian Studios. Ce jeu est du plus haut niveau international. Nous devrions en être fiers.

Dans notre pays, le jeu le plus vendu en 2023 a été FIFA 23, la dernière édition du célèbre jeu de football d’Electronic Arts. Call of Duty : Modern Warfare II est arrivé en deuxième position, suivi de Grand Theft Auto V, Elden Ring et FIFA 22.

Découvrez également ci-dessous les consoles, les jeux pour portables et les cartes prépayées les plus populaires.

Jeux vidéo (PC et consoles) les plus vendus en Belgique en 2022 1. FIFA 23 2. Call of Duty: Modern Warfare II 3. Grand Theft Auto V 4. Elden Ring 5. FIFA 22

Jeux pour portables qui génèrent le plus gros chiffre d’affaires en Belgique en 2022 1. Candy Crush Saga 2. Roblox 3. Pokémon GO 4. Clash of Clans 5. State of Survival: Zombie War

Jeux gratuits pour portables les plus téléchargés Belgique en 2022 1. Stumble Guys 2. Subway Surfers 3. Roblox 4. Fishdom 5. Fill The Fridge

Consoles les plus vendues Belgique en 2022 1. Nintendo Switch 2. Xbox Series 3. PlayStation 5 4. Nintendo Switch Lite 5. META Quest 2