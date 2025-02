Le foot, roi des audiences télé

Le Centre d’information sur les médias (CIM) vient de publier le classement officiel des audiences télé pour l’année 2024. Plus que jamais, le football reste une valeur sûre pour les chaînes belges et les annonceurs.

A l’heure du triomphe des plateformes de streaming, l’avenir de la télévision passe indéniablement par la force du direct. C’est l’enseignement majeur du dernier ‘‘TOP 100 TV’’ publié par le Centre d’Information sur les Médias (CIM), dédié à l’année 2024 et qui glorifie la force du sport et, en particulier, du football sur le petit écran.

Pour ce nouveau baromètre télévisuel, un panel de 1.500 ménages a été constitué, soit environ 3.700 personnes qui ont accepté qu’un audimètre soit installé chez elles à côté du téléviseur. Cet appareil enregistre tout ce que regarde les membres du ménage qui s’y connectent, parmi les 120 chaînes diffusées en Belgique. Le CIM mesure non seulement l’audience télévisée en direct, mais aussi en différé, jusqu’à 28 jours après la première diffusion.

La force des Diables

Pour rappel, 2024 a été une année footballistique majeure avec l’organisation de l’Euro en Allemagne. Dans le Top 100 des programmes les plus regardés l’année dernière, on s’étonnera donc peu que les matchs des Diables Rouges squattent les quatre premières places de ce nouveau classement télévisuel avec, au sommet, un certain France-Belgique en huitièmes de finale qui a captivé plus de 1,3 million de téléspectateurs belges.

Le football s’invite d’ailleurs comme le champion toutes catégories des audiences télé puisque, à lui seul, il occupe sept places du Top 10 du CIM en 2024. En prenant un peu plus de recul pour analyser cette fois le Top 50, on constatera que plus d’un programme sur deux plébiscités l’année dernière est à caractère sportif et très majoritairement footballistique. Preuve en est que la télévision reste donc un formidable capteur d’audience pour les événements en direct et, par ricochet, un média efficace pour les annonceurs qui veulent toucher la cible la plus large possible.

La RTBF en forme

Au niveau des chaînes et des programmes diffusés tout au long de l’année, le second enseignement du CIM pour ce ‘‘TOP 100 TV’’ en 2024 révèle la bonne santé de la RTBF au niveau des audiences. En termes de parts de marché par journée complète, La Une arrive en effet en tête avec une moyenne de 20%, devant RTL-TVI (16%), TF1 (12,7%), France 2 (6,2%), Tipik (5,6%), RTL Club (3,8%) et AB3 (3,4%).

Il est vrai que la RTBF détenait, l’année dernière, les droits de diffusion pour les matchs de l’Euro de football avec les Diables Rouges en guise de locomotive…