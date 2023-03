Lancer sa propre appli à un prix démocratique

Permettre aux PME de disposer d’une application mobile à prix abordable. Voilà le pari aujourd’hui de la start-up brabançonne Apptree qui propose des applications standardisées construites sur base de modules à la carte.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cinq heures par jour. Voilà, en moyenne, le temps passé par un utilisateur de smartphone sur son écran. Dont la majeure partie dans une application mobile. Rien d’étonnant à ce que la plupart des entreprises souhaitent occuper une place de choix dans la “télécommande de nos vies modernes”. Sauf que développer une appli coûte assez cher. Généralement entre 10.000 et 30.000 euros pour un produit relativement simple. Un montant que la plupart des PME ne peuvent pas (ou ne sont pas disposées à) payer.

Prêtes à l’emploi

C’est pour répondre à cette problématique que la start-up Apptree propose désormais une solution qui génère des applications mobiles prêtes à l’emploi. Concrètement, Apptree est une plateforme d’applications no-code (donc ne nécessitant pas de savoir-faire particulier pour les configurer) dans laquelle les clients choisissent parmi quelques modules disponibles. Il ne s’agit donc pas de sur-mesure, même si l’appli peut, bien sûr, être habillée aux couleurs des clients.

Parmi les fonctionnalités, la start-up propose un module d’actualités (de l’entreprise), un agenda, des infos pratiques, un who’s who, des notifications push, etc. En gros, elle mutualise le développement de fonctionnalités de bases demandées par la plupart des clients.

Georges Caron © pg

De nombreuses entreprises ont besoin d’applis mobiles pour de plus en plus d’usages différents.”

La promesse d’Apptree? Une création d’appli en une journée sans avoir à s’y connaître en codage, et à prix abordable. La start-up adopte le modèle software as a service: les clients payent un petit montant chaque mois en fonction du nombre de modules sélectionnés. Les tarifs varient de 39 euros par mois pour une progressive web app (donc seulement accessible via un navigateur) à 200 euros pour la version la plus complète, téléchargeable dans les boutiques d’applications. Avantage supplémentaire: l’application est uploadée sur les plateformes au nom de l’entreprise ; elle restera donc disponible (mais sans mise à jour possible) si la start-up venait à disparaître.

Une opportunité business

Ce choix d’une offre clé en main est le fruit de l’expérience d’Apptree. Au départ la firme avait été lancée en tant qu’agence de conception sur mesure d’applications. Mais Georges Caron, serial entrepreneur qui a racheté la start-up en 2021, avait constaté combien “l’entreprise avait développé des outils internes d’aide au déploiement rapide de certains types d’applications”. Outils immédiatement identifiés comme une opportunité business. Fin de la même année, il décidait dès lors de “transformer totalement la boîte et de tuer l’agence, mais on a gardé les outils, qu’on a développés”.

Apptree est une plateforme sur laquelle les clients choisissent parmi divers modules disponibles, habillés ensuite aux couleurs des clients. © National

Objectif? Créer une plateforme que les clients peuvent utiliser eux-mêmes. A terme, plus besoin de réelle interaction avec l’entreprise mais une souscription en ligne, une création de l’appli et une intégration de contenu directement par le client… L’avantage de ce business model ? Une start-up disposant de revenus récurrents et capable de scaler, c’est-à-dire grandir de manière rapide et importante sans que sa structure ne doive s’accroître en proportion. Le graal de la plupart des entrepreneurs du digital.

A l’heure actuelle, Apptree n’a pas encore tout automatisé. Les clients bénéficient d’une démo en ligne avec un des cinq membres de l’équipe, qui dresse ensuite le bon de commande et active l’abonnement. Il n’empêche, “la mise sur pied de l’application peut se faire en quelques heures”, plaide Georges Caron.

39 euros Tarif mensuel de base pour l’utilisation d’une appli mobile développée par Apptree.

De toute évidence, Apptree cible les PME grâce à son approche financièrement abordable. Mais la start-up a également identifié les grands groupes. “On parle avec des responsables marketing ou des ressources humaines, détaille le boss d’Apptree. Nous sommes une bonne alternative aux agences lorsque ces grosses boîtes veulent mettre rapidement en place une application mobile simple pour de l’activation interne, du prototypage ou pour accompagner un événement.”

Parmi les grandes entreprises avec lesquelles Apptree travaille, l’entrepreneur évoque le groupe de luxe LVMH qui utilise Apptree justement pour une appli interne.

L’Europe et l’Afrique

La jeune pousse n’en est encore qu’à ses tous débuts. Elle n’a commercialisé son service que depuis un an, revendiquant un chiffre d’affaires modeste de 80.000 euros. Un montant qu’elle compte au moins doubler cette année. Actuellement en levée de fonds, elle fait le pari d’une croissance bien plus grande grâce à une attaque de l’international, France et Espagne en tête. Elle y compte d’ailleurs déjà quelques clients.

Mais l’Afrique est aussi à l’étude. “Nous proposons des services à prix très abordable et donc les marchés africains qui sont en pleine expansion numérique pourraient voir dans Apptree une solution idéale pour le développement de leurs applis, s’enthousiasme Georges Caron. Nous sommes en train d’analyser comment aborder ces terrains.”

Lire aussi | La Belgique championne de l’innovation

La proposition d’Apptree n’arrive-t-elle pas cependant un peu tard sur les marchés européens, a priori assez matures technologiquement? “Au contraire, rétorque Georges Caron. C’est un bon moment: de nombreuses entreprises ont besoin d’applis mobiles pour de plus en plus d’usages différents. Et nous venons standardiser des opérations de création qui sont trop chères pour du sur-mesure ou trop complexes avec les autres outils no-code. La valeur venant du contenu.” Pour lui, le challenge n’est pas là. Le grand défi sera d’arriver à obtenir assez de notoriété sur le marché pour devenir la référence du créneau.