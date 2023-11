La plateforme Bullswap primée par Deloitte

Depuis 10 ans, Deloitte organise le programme Technology Fast 50.

La firme d’audit et de conseil Deloitte se veut la vitrine de l’innovation des entreprises technologiques belges à la croissance la plus rapide et décerne aussi le titre de Rising Star à une start-up très prometteuse.

Cette année, le prix Technology Fast 50 a été décerné à Bullswap avec une croissance de 7.176% au cours des quatre dernières années. Créée à Genk en 2018, Bullswap est une plateforme d’échange d’équipement B to B pour le secteur de la construction et d’autres industries. Elle a aussi mis au point Bullswap Manage, un logiciel SaaS de gestion de location d’équipements. OTIV, une start-up lancée à Gand en 2020 et spécialisée dans les solutions d’assistance ferroviaire basées sur l’IA, a été élue Rising Star.