La fin d’un App Store exclusif: Apple risque de perdre plusieurs milliards de dollars

Les développeurs pourront désormais contourner les commissions d’Apple allant jusqu’à 30% en renvoyant les clients vers des plateformes de paiement moins chers. De quoi faire perdre des milliards à la marque.

Les développeurs d’applications aux États-Unis seront autorisés à rediriger les utilisateurs d’iPhone vers des options de paiement moins chères en dehors du système d’Apple, le fabricant de ces smartphones. Telle est la conséquence de la décision de la Cour suprême américaine de ne pas entendre un appel dont elle avait été saisie. Une mesure qui pourrait coûter des milliards à la marque à la pomme, qui prélève d’importantes commissions sur ces applications via son App Store.

Une décision judiciaire lourde de conséquences

La demande de modification des règles de l’App Store découle de la bataille juridique opposant Epic Games, développeur du célèbre jeu « Fortnite », à Apple. Les deux parties ayant fait appel auprès de la Cour suprême à la suite d’une décision de justice antérieure, le producteur des iPhones n’avait pas encore eu à modifier sa politique. La Cour suprême vient cependant de refuser d’entendre les appels et, par conséquent, la décision du tribunal de première instance peut encore prendre effet.

Le studio Epic avait porté plainte contre Apple, estimant que cette société était en situation de monopole. Il y a deux ans, une juge fédérale américaine avait, dans la foulée, demandé à la marque à la pomme de laisser les éditeurs proposer des moyens de paiement alternatifs aux utilisateurs. Elle avait aussi et surtout estimé qu’Epic n’avait pas réussi à prouver qu’Apple avait enfreint le droit de la concurrence. « La bataille judiciaire pour ouvrir iOS (le système d’exploitation mobile d’Apple, NDLR) à des magasins et des services de paiements concurrents est perdue aux États-Unis », a réagi Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, sur X, anciennement Twitter. « C’est une triste issue pour tous les développeurs », a-t-il ajouté. Il appartient désormais aux gouvernements et aux régulateurs d’ordonner à Apple de rendre ses iPhone compatibles avec de nouveaux systèmes de paiement, a estimé Tim Sweeney, faisant l’éloge de la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne (DMA), qui permettra de le faire en Europe à partir du 7 mars..

Un marché à plusieurs milliards de dollars

Il s’agit d’un marché se comptant en milliards de dollars. Selon les analystes, les achats dans les applications représenteront 182 milliards de dollars (167 milliards d’euros) cette année. Apple facture aux développeurs d’applications une commission pouvant aller jusqu’à 30% pour les biens et services numériques qu’ils vendent par l’intermédiaire de l’App Store.

Les développeurs pourront désormais contourner ces commissions en renvoyant les clients vers des plateformes de paiement en ligne, par exemple. Fin 2023, Epic avait remporté une victoire dans une affaire similaire contre Google et sa boutique d’applications Play Store. Le géant technologique avait annoncé qu’il ferait appel dans cette affaire.