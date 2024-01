La dernière Apple Watch à nouveau interdite aux Etats-Unis

Une cour américaine a ordonné mercredi à Apple d’interrompre la vente de ses derniers modèles de montres connectées aux Etats-Unis, dans le cadre d’une querelle sur les brevets avec Masimo, un fabricant californien d’appareils médicaux.

La Commission américaine du commerce international (ITC) avait recommandé le 27 octobre d’interdire aux Etats-Unis plusieurs modèles de l’Apple Watch, la marque à la pomme étant accusée par Masimo de copier ses technologies de détection du taux d’oxygène dans le sang. Un tribunal a temporairement levé l’interdiction le mois dernier, mais elle doit à nouveau entrer en vigueur jeudi, en attendant l’issue de l’appel déposé par Apple. Apple fabrique la grande majorité de ses produits à l’étranger, principalement en Chine, ce qui donne à l’ITC compétence sur ce sujet.

Selon certains médias, Apple prévoit de retirer pour l’instant le système de détection du taux d’oxygène dans le sang des montres concernées (Series 9 et Ultra 2), une solution que Masimo a accueillie favorablement. Masimo affirme avoir inventé cette technologie et accuse Apple d’avoir débauché des employés clés pour l’intégrer dans ses accessoires. Mais le fabricant de l’iPhone soutient que la conclusion de l’ITC est erronée et a fait appel de la décision. L’attente pourrait durer un an ou plus. Ni Masimo ni Apple n’ont répondu à des sollicitations de l’AFP dans l’immédiat.