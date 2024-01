La Chine est-elle en train de revenir sur ses nouvelles restrictions des jeux vidéos ?

« Retour en 2021 ? », se demandaient les développeurs chinois de jeux vidéo et les investisseurs, il y a deux semaines. Après une longue période calme, Pékin annonçait des nouvelles restrictions. Mais entre-temps, le régulateur semble revenir sur les annonces.

Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo chinois, fin décembre : Pékin annonçait de nouvelles restrictions, pour lutter contre l’addiction. Des mesures pour limiter les dépenses sur les jeux étaient sur la table : il ne serait par exemple plus possible d’acheter des crédits en cours de jeu, ou l’utilisation des récompenses obtenues dans le jeu devrait être limitée.

Tempête, en bourse, par la suite : près de 80 milliards de dollars de valeur boursière sont partis en fumée après l’annonce, rien que pour quelques grands noms du monde du gaming chinois. Ils ont retrouvé des couleurs depuis, mais la perte de valeur n’est pas encore effacée.

La Chine rétropédale

Mais ces mesures, drastiques, pourraient finalement être revues à la baisse. D’abord, le régulateur des jeux vidéos est revenu sur les mesures annoncées, se voulant plus conciliant et se disant prêt à étudier les retours du public pour améliorer la politique.

Mais Pékin ne s’arrête pas là. L’homme derrière la décision, Feng Shixin, a été remercié la semaine dernière, rapporte Reuters, qui retrace les coulisses de la décision. Il était à la tête des publications du département de la publicité du parti Communiste, et supervisait ainsi l’Administration nationale de la presse et des publications, qui elle régule le secteur du jeu vidéo. Ces dernières années, Feng est régulièrement apparu publiquement pour annoncer ou commenter des mesures prises concernant les jeux vidéo. Selon cinq sources proches du dossier, son limogeage est directement lié aux annonces de ces nouvelles mesures.

Voilà le signe que Pékin pourrait être en train de revenir sur cette décision. C’est aussi, peut-être, le signe que le marché et le secteur privé peuvent faire fléchir le parti communiste.

Pour le bien de l’économie ?

C’est que le marché du jeu vidéo chinois est le plus important au monde. Les développeurs, et la tech en général, sont une partie importante de l’économie chinoise. Or, cette dernière tourne au ralenti et n’a jamais vraiment pu redémarrer après la fin des confinements (durant lesquels elle n’était pas au plus beau fixe non plus), il y a un peu plus d’un an. C’est pour cette raison que de nombreux observateurs estimaient que Pékin était devenu plus clément avec le gaming et la tech.

Car il faut savoir qu’en 2021, la Chine est partie en croisade contre ce secteur, lui imposant restrictions sur restrictions. Temps de jeu limité selon l’âge par exemple, et autorisations de mise sur le marché en suspens pendant des mois. Les annonces de nouveaux tours de vis se suivaient rapidement. Ce qui a notamment fait fuir les acteurs étrangers. Les développeurs chinois l’ont senti dans leurs chiffres : en 2022, le secteur a vu le total de ses revenus baisser pour la première fois de son histoire.

Mais depuis, il n’y a en effet plus eu tant de nouvelles restrictions, voire des assouplissements. Les mesures annoncées à la fin décembre ont donc fait paniquer le secteur, tout comme les investisseurs, qui craignaient un retour au serrage de vis de 2021.