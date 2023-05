La banque d’images Getty bientôt vendue?

L’agence Getty Images, dont vous découvrez régulièrement des clichés dans ce magazine, est convoitée.

Getty Images est devenue l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de photos et de vidéos. L’agence américaine n’a pas une aussi longue histoire que ses concurrents Reuters et AP (elle a été fondée dans les années 1990 par Mark Getty, le petit-fils de JP Getty, le magnat du pétrole) mais elle fut mouvementée: deux entrées en Bourse dont une en 2022 via un Spac, une sortie de la cote et du giron familial, etc.

Aujourd’hui à nouveau dans les mains des Getty avec l’aide des frères Koch dont le groupe industriel fut un grand soutien de Trump, l’agence est sous la menace de Trillium Capital, un fonds activiste qui l’estime sous-cotée et mal gérée. Il valorise l’agence à quatre milliards de dollars et propose un rachat sur base de 10 dollars l’action.