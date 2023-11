Kwit, la première application anti-tabac validée par l’OMS

Des montres connectées capables de mesurer la tension et la température corporelle, des consultations en ligne, des coachs virtuels… À l’ère du numérique, les gadgets vous veulent du bien. Et pourquoi pas utiliser une application pour combattre son envie de fumer? L’OMS approuve!

Des applications aux outils numériques, la technologie au service de la santé fait de plus en plus d’adeptes. Nouvelle victoire pour le secteur: Kwit est désormais la toute première application de sevrage tabagique à avoir été soumise avec succès au processus de validation actualisé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La lutte anti-tabac s’intensifie

Une aide plus que bienvenue à l’heure où la Belgique vise à réduire considérablement le nombre de fumeurs. Le tabagisme est en effet l’une des principales causes de maladies et/ou de décès évitables dans notre pays. Au total, près de 40 Belges (14.000 personnes par an) en meurent chaque jour, selon les chiffres de la Fondation contre le Cancer. Sans compter les 300.000 Belges qui souffrent de maladies liées au tabac.

C’est pourquoi le Ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a lancé un plan anti-tabac. Un plan qui vise à rendre la cigarette encore plus chère et qui soumet la vente de cigarettes à une réglementation plus stricte. « Lorsque le plan anti-tabac entrera en vigueur le 1er janvier 2024, un paquet de cigarettes coûtera plus cher que notre abonnement mensuel premium », explique Geoffrey Kretz, fondateur et PDG de Kwit.

Comme un jeu vidéo

Mais si la hausse des prix est effectivement un argument de taille, cela ne suffit guère à convaincre les plus dépendants. Alors pourquoi ne pas approcher la chose de manière ludique? C’est là toute la stratégie de l’application reconnue par l’OMS, qui combine le jeu à une méthode scientifique. « Si vous n’avez pas fumé depuis un certain temps, vous pouvez accéder au niveau suivant. »

Un système de récompense qui exploite les Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC). « En cours de route, vous découvrirez l’argent que vous avez économisé et les avantages pour la santé que vous avez obtenus en arrêtant de fumer. Cette approche fonctionne, puisque 84% des utilisateurs qui ont arrêté de fumer avec Kwit ne fument toujours pas trois mois plus tard ».

L’application compte les jours passés sans cigarette, le nombre total de cigarettes non fumées, donne des conseils en cas de rechute ainsi que des messages d’encouragement.

Un pionnier mondial

L’application est une pionnière dans le secteur puisqu’elle est la première application à répondre aux critères stricts fixés par l’OMS. « L’OMS reconnaît l’importance croissante des solutions numériques dans le domaine de la santé publique », a déclaré le Dr Vinayak Prasad, chef de l’unité No Tobacco à l’Organisation Mondiale de la Santé. « Les outils numériques, tels que les applications mobiles, ont le potentiel d’apporter un soutien à des millions de fumeurs désireux d’arrêter de fumer. L’OMS est heureuse de valider l’application Kwit et de l’ajouter à son portefeuille de ressources pour les fumeurs qui veulent arrêter de fumer ».

La validation n’a pourtant pas été une promenade de santé. « Nous avons fait l’objet d’un processus d’évaluation approfondi de six mois. La validation par l’Organisation Mondiale de la Santé confirme que notre application est non seulement scientifiquement fondée, mais aussi efficace pour aider les gens à arrêter de fumer. »