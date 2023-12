IPM achète le réseau Fun Radio

Le groupe IPM continue sa diversification et amplifie « sa stratégie de convergence entre les médias internet, audiovisuels et de presse écrite ».

Déjà propriétaire de LN24, LN Radio et des quotidiens La Libre, La DH et L’Avenir, il vient de mettre la main sur le réseau Fun Radio. Selon nos confrères de La Libre, IPM a racheté 100 % de FM Développement qui dispose du droit d’exploiter Fun Radio sur les réseaux FM et DAB et 50 % de la société Fun Radio Belgique qui est titulaire de la licence d’exploitation concédée par le groupe M6. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Fun Radio, qui emploie 35 collaborateurs chez nous, dispose d’une part de marché de 4,4 %, séduit, chaque jour, en moyenne 135.000 auditeurs de plus de 12 ans et se profile comme le n°2 sur la tranche des 18-44 ans. Elle est présente en Belgique depuis 1990.