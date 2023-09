« IA washing », nouvelle tendance marketing

Vous connaissiez déjà le « greenwashing », cette technique opportuniste des marques pour verdir leur image. Place aujourd’hui à la tendance « IA washing » qui transforme l’intelligence artificielle en un nouvel argument marketing.

Coca-Cola 3000 Zero Sugar : « le goût du futur grâce à la puissance de l’intelligence artificielle » (sic). Ce n’est pas une blague, mais bien le nouveau produit « tendance » du géant des sodas. Il y a quelques jours, Coca-Cola a en effet sorti une édition limitée dans sa gamme Zero Sugar portée par une canette aux teintes roses et bleutées. Nouveauté : tant le design du contenant que le goût du contenu ont été élaborés « à l’aide de l’intelligence artificielle », dixit Coca-Cola. C’est d’ailleurs indiqué en anglais sur la canette de cette édition 3000 : « Co-Created with AI ». Un label, donc.

Concrètement, la marque a demandé à quelques fans de partager, via sa plateforme web Coca-Cola Creations, leurs visions et leurs sentiments sur le thème « A quoi ressemblera l’an 3000 ? ». Les fins stratèges du marketing ont digéré tout cela avec l’aide de l’IA et ils ont réussi à sortir une « saveur futuriste » (re-sic) qui ressemble (nous l’avons goûtée) à une espèce de sucette Chupa Chups, liquide et pétillante. Bref, un goût sympathique et rafraîchissant, certes, mais pas de quoi se relever la nuit, non plus…

Au-delà de la performance gustative, on retiendra surtout cet exploit marketing de Coca-Cola de mettre désormais l’intelligence artificielle comme fer de lance de la nouveauté. On le sait : l’IA est LE topic du moment et il fallait donc s’attendre à ce que les marques succombent rapidement à la tentation. Après le « greenwashing », cet opportunisme vert si cher aux entreprises pour se la jouer davantage écolo, voici donc venu le temps du prévisible « IA washing » qui n’en est qu’à ses débuts : les marques vont certainement multiplier à l’avenir les campagnes « IA » pour apparaître « techno » et forcément dans le coup.

Orgasmes capturés

Autre exemple risible : il y a quelques jours à peine, la marque de sextoys Womanizer a, elle aussi, utilisé l’argument AI pour faire parler d’elle. Elle a en effet délivré « les toutes premières images d’orgasmes générées par l’intelligence artificielle » (re-re-sic) : des œuvres visuelles réalisées grâce aux datas recueillies sur 10 cobayes humains, couverts de capteurs enregistrant leur rythme cardiaque et leurs spasmes pendant la masturbation… jusqu’à la jouissance finale ! Etonnement garanti.

Au-delà, une fois de plus, de la performance techno-artistique, on soulignera à nouveau l’exploit signé Womanizer de recourir à cet « IA washing » osé pour mieux vendre des sextoys. Il fallait y penser !

Bref, le mouvement est lancé. Et nous risquons bientôt d’être bombardés de produits en tout genre « boostés à l’IA », juste pour que les marques tentent de convaincre les consommateurs de leur faculté à s’adapter plus que jamais à la modernité ambiante. On vous aura prévenu.