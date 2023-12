Nouveaux produits, hausse tarifaire, nouveau tarif social… Plusieurs opérateurs de télécoms – tels que Orange, Voo ou encore Proximus – annoncent des adaptations de leurs services en 2024.

Les différents opérateurs télécoms ont revu leurs tarifs à la hausse ces derniers mois, et pour certains d’entre eux, cette guerre des prix est loin d’être terminée. Plusieurs formules pourraient en effet vous coûter plus cher en 2024. C’est notamment le cas de Voo et Proximus… Mais la nouvelle année ne se traduit pas que par de mauvaises nouvelles pour le consommateur: d’autres nouveautés pourraient vous plaire. Tour d’horizon.

Les packs Voo et Proximus exploseront

« Une nouvelle hausse de prix, alors que la facture de télécoms est déjà trop élevée? », s’interroge Test-Achats. Les opérateurs justifient leur décision par l’inflation, qui devrait s’élever à environ 4,1% en 2023. Celle-ci continuerait en effet d’exercer une pression sur les coûts, que ce soit au niveau des salaires ou des équipements technologiques…

Au-delà de ça, les importants investissements des opérateurs sur leur réseau afin de rendre l’internet ultra-rapide se répercutent également sur les tarifs des abonnements.

Proximus

Ainsi, bien que Proximus ait déjà augmenté certains de ses tarifs, tant en janvier 2023 qu’en mai 2023, l’opérateur a annoncé vouloir appliquer de nouvelles hausses de prix à partir de 2024. Sont notamment concernés les abonnés aux forfaits Flex: ceux-ci coûteront 3 euros de plus par mois, soit 36 euros supplémentaires sur une base annuelle. Ces packs Flex comprennent internet, la télévision et l’abonnement mobile. Les clients bénéficieront toutefois de données mobiles supplémentaires.

Une hausse qui concerne aussi les options TV. Vous aimez regarder le foot belge en direct? Attendez-vous à une augmentation de 2 à 5 euros! Le forfait Pickx Sports passe en effet de 16,99 à 18,99 euros tandis que le Pick All Stars et Sports grimpera à 44,99 euros contre 39,99 euros jusqu’ici.

Même l’abonnement le moins cher n’est pas épargné. Le forfait Internet Essential passe en effet de 25 euros à 28 euros par mois. L’opérateur justifie cette augmentation de prix par la nouvelle législation sur les tarifs sociaux qui entrera en vigueur en mars 2024. Une justification qui est pourtant loin de convaincre. « Les nouveaux tarifs sociaux ne peuvent pas être utilisés pour justifier des augmentations de prix pour d’autres abonnements ou forfaits », a réagi Test-Achats. « De nombreux clients d’Internet Essential n’auront sans doute pas droit au nouveau tarif social: ils seront alors obligés de contribuer au financement de la réduction que Proximus est légalement tenue d’offrir aux consommateurs qui se qualifient pour le nouveau tarif social. »

Côté téléphone, le prix de la ligne fixe augmentera de 2 euros par mois (de 27,13 à 29,13 euros/mois) et le prix d’un appel national (à partir d’une ligne fixe) passera à 38 centimes la minute (contre 33 cents à l’heure actuelle).

Voo

Chez Voo, 79 tarifs – anciens et actuels – sont impactés par l’inflation. Une vague de hausses fait suite à celles du 1er février 2023 et du 1er octobre 2023. Celles-ci oscilleront entre 50 centimes et 7 euros supplémentaires par mois.

À titre d’exemple, un abonnement à un pack DUO augmente de 2 euros (pour la formule DUO NET + TV SUPER RELAX) à 6 euros (pour la formule DUO NET + TV GIGA MAX). Parmi les anciennes offres, un abonnement à la télévision numérique « SOLO TV Box Evasion » passe de 38,50 euros à 40,00 euros.

Une évolution des prix qu’il faut néanmoins replacer dans le contexte. Comme expliqué juste avant, ce ne sont pas les uniques hausses de tarifs de l’année. En quelques mois à peine, certains packs ont atteint des sommets. C’est notamment le cas du pack Quatro Net + TV + Mobile + Tel Giga Max:

il s’élevait à 92 euros par mois avant le 1 er février 2023, date à laquelle il est passé à 99 euros (soit 7 euros supplémentaires) ;

février 2023, date à laquelle il est passé à 99 euros (soit 7 euros supplémentaires) ; le 1 er octobre 2023, il a à nouveau augmenté pour atteindre 101 euros (soit 2 euros supplémentaires) ;

octobre 2023, il a à nouveau augmenté pour atteindre 101 euros (soit 2 euros supplémentaires) ; en janvier 2024, il passera à 108 euros par mois (soit 7 euros supplémentaires).

En un an, ce pack a donc connu une hausse de 16 euros pour un service qui n’a lui, pas vraiment évolué. À l’exception du nombre de data disponibles: l’abonnement mobile de ce pack dispose en effet de 10GB de data au lieu de 5GB.

In fine, très peu de formules restent stables. Seule la connexion internet « Net Super Relax », qui permet de surfer à des vitesses jusqu’à 200Mbps ne changera pas de tarif, de même que l’offre Zuny et l’offre TV Light.

Chez Orange, des annonces en demi-teinte

Chez Orange aussi, des hausses sont annoncées à partir du 14 janvier, mais pas seulement… Il y aura aussi des baisses, et même l’ajout de services supplémentaires sans modification de prix.

Les offres mobiles Go évoluent: l’abonnement Go Light passera de 12 à 14 euros par mois mais son volume de données mobiles passera de 4 à 6 GB. À l’inverse, les deux formules plus chères – la Go Plus et Go Insense – ne modifient pas leur tarif mais offrent malgré tout 10GB de data supplémentaires.

Côté internet, dans le cadre du lancement de son offre Fiber, plusieurs adaptations de tarifs sont annoncées. Des hausses – de 46 à 49 euros par mois pour le forfait Start Fiber – mais aussi des baisses de tarifs – le prix des offres Zen, Giga et All-in Fiber baissera de 2 euros par mois.

Le petit plus? Ces hausses sont souvent accompagnées d’un avantage pour le client. À savoir des data supplémentaires ou une augmentation de la vitesse de téléchargement.

Un nouveau tarif social télécoms

Dès le 1er mars 2024, le tarif social télécoms légalement applicable en Belgique sera profondément revu. Ainsi, les différents opérateurs – Proximus, Orange/VOO et Telenet/Base – devront proposer des connexions Internet en solo et des packs spéciaux aux clients éligibles au tarif social télécoms. Tous devront respecter certaines caractéristiques:

Internet en solo: maximum 19 euros par mois, vitesse minimale de 30Mbps, volume mensuel de minium 150GB.

maximum 19 euros par mois, vitesse minimale de 30Mbps, volume mensuel de minium 150GB. Pack internet: maximum 40 euros par mois.

Les bénéficiaires du nouveau tarif social télécoms seront en principe les mêmes bénéficiaires que les bénéficiaires du tarif social en matière d’énergie.