Google procède à l’acquisition la plus plus onéreuse de son histoire

Le géant du Web, via sa maison mère Alphabet, a annoncé l’acquisition d’une boîte israélienne spécialisée en cybersécurité pour 32 milliards. Pourquoi un acteur aussi puissant de la tech a-t-il besoin de débourser autant pour s’offrir un acteur sur un créneau sur lequel on l’imagine parmi les meilleurs…

C’est le plus gros deal de son histoire ! Alphabet, la société mère de Google, a annoncé l’acquisition de la start-up de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars. Cette transaction affiche donc clairement l’importance que revêt ce rachat pour le géant de la recherche online. Il interroge aussi sur les raisons d’un tel prix pour une boite de cybersécurité en 2025… Pourquoi Google, que l’on imagine pourtant à la pointe de la cybersécurité, se montre-t-elle prête à investir une somme aussi importante dans une entreprise de ce secteur ?

Dans son communiqué officiel, Google déclare que cette acquisition vise à « améliorer considérablement la conception, le fonctionnement et l’automatisation de la sécurité, en fournissant une plateforme de sécurité de bout en bout pour les clients de toutes tailles à l’ère de l’intelligence artificielle ». Wiz a développé une plateforme capable d’identifier et de corriger les vulnérabilités dans le cloud, simplifiant ainsi la gestion de la sécurité pour les entreprises. Cette technologie permettra à Google de proposer des services de sécurité cloud plus robustes, attirant ainsi de nouveaux clients et renforçant la confiance des clients existants. Son portefeuille de clients comprend près de la moitié des entreprises du Fortune 100, attestant de la confiance accordée à ses solutions de sécurité.

En intégrant les solutions de Wiz, c’est bien sur le créneau du Cloud que Google compte se renforcer. Car toute géante qu’elle soit, c’est un domaine où la firme dirigée par Sundar Pichai n’est pas vraiment leader. Le marché est dominé par Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure. En intégrant les solutions de sécurité avancées de Wiz, Google veut répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité dans un environnement numérique en constante évolution.

Et l’explosion de l’intelligence artificielle (IA) actuellement génère évidemment de nouveaux défis en matière de sécurité. Les applications d’IA nécessitent une infrastructure cloud sécurisée pour traiter et stocker des volumes massifs de données sensibles. En acquérant Wiz, Google semble anticiper ces besoins et veut consolider ainsi sa compétitivité face à ses concurrents.

Il s’agit là du plus gros rachat de son histoire. Auparavant sa plus grosse acquisition, financièrement, était celle de Motorola Mobility en … 2011. À l’époque, Google avait déboursé « seulement », 12,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, en 2006 (oui, une autre époque!), le moteur de recherche avait mis la main sur YouTube pour… 1,65 milliard de dollars. De quoi illustrer l’importance, pour Alphabet, la maison-mère de Google, de renforcer sa position sur le marché du cloud en offrant des solutions de cybersécurité de pointe.