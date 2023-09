Gmail va supprimer de nombreux comptes

Gmail prévoit de faire un grand nettoyage dans trois mois. Êtes-vous concernés ?

Gmail souhaite supprimer un nombre significatif de ses comptes. Les comptes supprimés perdront également tout le contenu stocké sur Gmail, Google Docs et Google Photos. L’opération ne concerne cependant qu’une partie de ses utilisateurs, et non la totalité. Ainsi ne sont visés que les comptes personnels et non les comptes scolaires ou professionnels.

À partir de quand ?

Les comptes inactifs seront progressivement supprimés à partir du 1er décembre de cette année, en commençant par ceux qui ont été créés, mais jamais utilisés. Les premières notifications ont déjà été envoyées, d’autres devraient suivre. Google envoie et enverra des avertissements de façon répétée sur l’adresse de récupération si celle-ci a été signalée.

Quels critères ?

Il faut que le compte Gmail soit resté inactif pendant une période de deux ans. Cependant cette inactivité ne se limite qu’à la messagerie. Si vous utilisez votre adresse Google pour d’autres services tels que YouTube, il sera considéré comme actif.

À cela s’ajoutent quelques exceptions. Les comptes suivants ne seront pas non plus supprimés.

Ceux associés à des chaînes YouTube

Ceux utilisés pour acheter des articles numériques

Ceux qui ont des applications actives sur le Google Play Store

Si vous êtes concerné par cette mesure et que vous souhaitez préserver votre compte Gmail vous avez encore trois mois pour le réactiver. Pour ce faire, il faut simplement se reconnecter à son compte. Cela suffit pour que Google le considère comme actif, et ce même si vous ne l’avez pas utilisé depuis deux ans.