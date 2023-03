En route vers l’électroménager ultra-connecté

Peut-être possédez-vous déjà une enceinte intelligente. Mais comment faire passer votre maison connectée au niveau supérieur? Moins énergivores, de plus en plus autonomes, les appareils ménagers vous font gagner le bien le plus précieux: votre temps.

Chargé à bloc, il commence son travail selon un tracé parfaitement rectiligne. Mais quand cet aspirateur-laveur, un petit robot autonome, croise des chaussettes abandonnées sur le parquet, il les contourne sans difficulté. “L’iRobot Roomba Combo j7+ est capable de faire la cartographie d’une pièce grâce à un capteur infrarouge et une caméra 3D développés par nos équipes”, explique Colin Angle, patron et fondateur d’iRobot, numéro 1 des aspirateurs robots autonomes. Le gentil droïde sait aussi franchir des câbles, reconnaître un tapis et détecter les vides pour éviter de chuter.

IRobot a appris au Combo j7+ à reconnaître 80 objets courants, des toilettes aux tables en passant par les vêtements, sans oublier les animaux domestiques, afin qu’il puisse les éviter. A tout moment, vous pouvez utiliser Alexa ou Google Assistant pour lui demander de passer l’aspirateur sur une partie précise de la maison, mais aussi – et c’est une nouveauté – de passer la serpillière grâce à un balai à franges qui se rétracte automatiquement lorsqu’il détecte une moquette. “Et quand sa batterie est à plat ou que son bac est plein, il retourne tout seul à sa base pour se recharger et vider son contenu, ce qui signifie qu’il n’a même plus besoin d’une intervention humaine lorsqu’il a achevé sa mission.”

Les appareils ménagers se muent peu à peu en majordomes numériques qui communiquent entre eux.

De mémoire, les tâches ménagères n’ont jamais été si légères et… addictives. Piloté à distance grâce à une appli installée sur son smartphone, cet aspirateur est tellement utile qu’il pourrait enfin remplacer votre chat. Lui, au moins, il ne perd pas de poils. Il les aspire. Mais la comparaison s’arrête là. Car sous le capot, ce robot aspirateur est un concentré d’intelligence artificielle, capable d’apprendre de nos comportements et de nos usages, de cartographier notre logement et de communiquer avec d’autres objets connectés de la maison.

Vous êtes bloqué dans le trafic, vos invités arrivent et n’avez pas eu le temps de passer l’aspirateur? Aucun souci. Un simple ‘go’ suffit via votre smartphone et votre aspirateur démarre à distance, avec un doigté aussi fin et perspicace qu’un majordome. “La carte des pièces générée par le système de mapping des Roomba peut, par exemple, être exploitée afin de localiser et paramétrer automatiquement d’autres appareils, comme des ampoules connectées, explique Colin Angle. Il s’agit de reposer nos bras, mais surtout de reposer nos neurones. Le but ultime est que vous oubliiez cette technologie.”

Finie l’image anxiogène de l’électroménager. Dans cet univers fui par les mâles, cela fait quelques années déjà que l’on a greffé un cerveau aux blenders et autres multicuiseurs, en les reliant au wifi. Entre 2020 et 2022, la progression de l’électroménager connecté a connu un bond de +132% en Europe. Tous les fabricants, ou presque, s’intéressent désormais à la domotique pour nous faciliter la vie. Les réfrigérateurs connectés existent depuis des dizaines d’années.

Plus si inutile…

Electrolux a lancé, dès 1999, le Screenfridge, un réfrigérateur combiné et multi-portes. “A l’époque, nous avons placé un grand écran sur un frigo afin de répondre à trois usages distincts: mieux gérer la liste de courses, trouver des idées de repas, communiquer et partager des informations en famille”, détaille un responsable du géant suédois de l’électroménager. Un produit haut de gamme au coût élevé, dont le concept a été repris et adapté par de nombreux concurrents, mais qui n’a jamais vraiment décollé parce qu’il était… inutile.

Cependant, à l’ère des maisons intelligentes et du wifi rapide, les frigos connectés sont de retour. Et cette fois, ils ont vraiment un supplément d’âme. En effet, des entreprises telles que LG ou Samsung les ont positionnés comme des hubs domestiques intelligents, des tableaux d’affichage familiaux et des appareils de divertissement polyvalents.

Family Hub: les réfrigérateurs sortis chez Samsung cette année sont dotés d’écrans géants et tactiles. © photos pg

Les nouveaux réfrigérateurs Family Hub de Samsung, millésime 2023, sont dotés d’écrans géants et tactiles. Grâce à l’appli maison SmartThings et au nouveau protocole Matter (une norme qui garantit que vos appareils connectés fonctionnent les uns avec les autres), ces frigos permettent de contrôler facilement toutes les technologies connectées de la maison et font également office de cadre photo géant et de lecteur de musique/vidéo connecté à internet.

Vous avez à présent une nouvelle excuse pour traîner dans la cuisine: grâce à un énorme écran tactile de 32 pouces, vous pouvez utiliser votre réfrigérateur comme une télévision de cuisine pour regarder des vidéos de recettes sur YouTube, écouter de la musique, planifier des achats et des rendez-vous ou laisser des messages ou, mieux encore, pour voir ce qu’il y a à l’intérieur, sans devoir l’ouvrir et laisser sortir le froid.

Une cuisine en réseau

Machine à laver qui se contrôle à distance, balance capable d’analyser la valeur nutritionnelle des aliments, fours à vapeur truffés de capteurs, etc. Les fonctionnalités du néo-électroménager sont multiples. Et ce, grâce à l’intelligence artificielle qui a fait son entrée dans de nombreux domaines de la vie. Désormais, c’est elle qui manie la cuillère de cuisine à notre place, garde les légumes frais plus longtemps et fait même la vaisselle après le repas.

En effet, de plus en plus de fours et de tables de cuisson sont équipés d’une interface WLAN qui permet de mettre en réseau et de commander à distance, par la voix, les appareils de cuisine intelligents via une application. De nombreuses applications connaissent même les recettes appropriées et les différents niveaux de cuisson et adaptent automatiquement les réglages des appareils de cuisine à chaque plat. Les tables de cuisson à induction intelligentes de Miele, par exemple, communiquent avec la hotte qui réagit automatiquement aux réglages que vous effectuez sur le plan de cuisson, pour ajuster la puissance d’aspiration.

iRobot Roomba Combo j7: l’aspirateur-laveur peut cartographier une pièce grâce à un capteur infrarouge et une caméra 3D. © photos pg

Mais l’interface WLAN et la commande vocale ne sont pas les seuls éléments de la cuisine intelligente. Ainsi, de plus en plus de fours sont équipés d’une caméra. Les fours connectés Bosch sont même équipés d’un capteur de brunissement qui adapte le croustillant des aliments aux préférences de ses utilisateurs. Le four combine alors les informations fournies par la caméra intégrée avec des algorithmes intelligents. Résultat: dès que le degré de brunissement souhaité est atteint, le four s’éteint automatiquement. Ainsi, plus rien ne peut aller de travers en cuisine et les aliments brûlés appartiennent au passé.

La consommation des appareils a été divisée par trois ces deux dernières années. Sans aucun compromis sur l’efficacité.

Chez Miele, la caméra intelligente du four envoie même des photos haute résolution par e-mail, WhatsApp, Instagram ou Teams. Démonstration: grâce à la technologie Smart Food ID, votre four utilise une pincée d’intelligence artificielle pour reconnaître les aliments, mesurer leur température, et pour lancer le programme automatique approprié. Une dizaine de minutes plus tard, votre fiston reçoit une notification sur son smartphone avec la photo d’une pizza chaude. Le four sait exactement comment votre enfant préfère sa pizza et arrête tout seul le processus de cuisson lorsque le degré de brunissement souhaité est atteint. Perfetto!

Et si les acheteurs s’attachent à “l’intelligence” des produits et à la connectivité, c’est aussi parce qu’elle offre plus de simplicité au quotidien. Sans oublier l’attention portée à la facture énergétique. Grâce aux nouvelles normes européennes, la consommation des appareils a été divisée par trois ces deux dernières années. Sans aucun compromis sur l’efficacité.