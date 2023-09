Digitalisation des entreprises B2G: les autorités publiques encouragent l’e-facturation

Selon des chiffres datant de 2012, un milliard de factures sont émises en Belgique chaque année. Elles ne sont que partiellement digitalisées.

Pourtant, si chaque facture papier devenait une facture électronique, cela permettrait à chaque fois d’économiser 9 euros, affirme Mathieu Michel (MR), secrétaire d’Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, faisant valoir que l’e-facturation est non seulement plus économique mais aussi plus rapide et plus écologique.

L’e-facturation est implantée de façon progressive en B2G (business to government), depuis novembre 2022 pour les marchés publics qui atteignent ou dépassent les seuils européens et depuis mai dernier aussi pour les marchés publics dès 30.000 euros. A partir du 1er mars 2024, tous les adjudicateurs de l’Etat devront utiliser l’e-facturation pour toute facture de plus de 3.000 euros.

Afin d’aider les entreprises n’ayant pas encore franchi le pas à introduire leurs factures via le réseau d’échange Peppol, lequel permet l’automatisation de bout en bout de la facturation, le secrétariat d’Etat a créé une cellule d’accompagnement des entreprises joignable notamment à l’adresse www.efacture.belgium.be. Une campagne d’information et de sensibilisation est également prévue en septembre 2023 et janvier 2024.