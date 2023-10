Dans cinq ans, les écrans des smartphones « guériront » tout seul

Qu’est-ce que nous réserve l’avenir pour le monde des smartphones ? Selon les experts de CCS Insight, en 2028, les téléphones devraient être capables de se réparer leur écran eux-mêmes. Des griffures se recouvriraient par elles-mêmes, comme une cicatrice sur la peau.

Une griffure sur un écran de smartphone, cela peut vite arriver, surtout sans vitre de protection. Lors d’un frottement contre des clés, dans un sac par exemple, ou lorsque l’on le dépose indélicatement sur une surface qui n’est pas lisse… et le mal est fait. Ces imperfections sont inesthétiques et peuvent gêner la vision. Mais la réparation coûte vite cher, selon le modèle, et peut immobiliser le téléphone pendant quelques heures. Tout l’écran doit être changé. Mais dans les années à venir, cela pourrait changer.

Ce qui s’apparente à de la science-fiction pourrait bientôt devenir réalité. En 2028, l’écran des smartphones pourrait guérir par lui-même. A l’image d’une égratignure qui cicatrise, si on veut. C’est ce que prévoient les analystes de CCS Insight dans leurs « Prédictions de la tech pour 2024 et au-delà », citées par CNCB.

Comment cela pourrait-il fonctionner ? CCS Insight imagine un « revêtement nano » se trouvant à la surface de l’écran. En cas de griffure, il pourrait produire une matière qui, grâce au contact avec l’air, peut combler le dégât. « Cela ne relève pas de la science-fiction, c’est possible », explique le spécialiste de CCS, Ben Wood. « Je pense que le plus grand défi consiste à définir correctement les attentes. »

Pas pour les fissures

Ce n’est pas la première fois que de telles idées sont sur la table. Certaines marques s’y sont déjà essayées, mais sans résultat. « Il y a de nouvelles technologies sur lesquelles les gens travaillent en ce moment et qui pourraient faire en sorte que les marques s’y essaient à nouveau », explique Wood.

Mais il tempère également les espoirs. Il ne faudrait pas s’attendre à voir son smartphone tombé par terre et dont l’écran est fissuré se remettre d’aplomb tout seul. « Nous ne parlons pas d’écrans brisés qui reviennent miraculeusement. Il ne s’agit que de petites égratignures esthétiques », continue-t-il.

Mais qui sait, dans les années qui suivent, si cette technologie-ci s’avère efficace et qu’elle est commercialisée, pourquoi ne pas aller une étape plus loin et réparer des écrans vraiment fissurés, peut-on se demander. Un impact dans un pare-brise peut par exemple être réparé avec une résine spéciale… même si ce n’est pas exactement la même chose qu’un smartphone, bien entendu.

Marché dans le mou

Dans tous les cas, il faut aujourd’hui des inventions quelque peu spectaculaires pour se distinguer sur le marché des smartphones. Ces derniers mois, les ventes sont généralement en baisse, dans un contexte de ralentissement économique et d’inflation. Puis les smartphones remplissent tous les mêmes tâches et présentent, grosso modo, les mêmes fonctionnalités, pour un client lambda. Les marques travaillent donc sur l’extérieur du téléphone : Samsung a sorti un smartphone avec écran pliable, Motorola a présenté un smartphone dont l’écran s’enroule. Nothing Phone propose des LED sur l’arrière du téléphone qui peuvent faire des animations lumineuses.

D’autres inventions ont cependant fini au cimetière des bonnes idées. Comme le téléphone à écran transparent présenté par LG ou Motorola dans les années 2010. Le concept ne s’est jamais imposé.

Le manque d’innovation peut même se retourner contre une entreprise. L’iPhone 15 d’Apple présenté il y a un mois a par exemple déçu de nombreux observateurs, qui le trouvaient fort similaire au modèle précédent.