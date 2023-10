ChatGPT : Comment les étudiants redéfinissent leur éducation avec l’IA

Depuis son lancement en novembre 2022, le robot conversationnel chatGPT n’en finit pas de faire parler de lui. Dans le secteur de l’éducation, le développement et l’utilisation de l’IA sont aussi devenus des sujets prédominants. Cette technologie révolutionnaire suscite des débats sur ses avantages et ses éventuels abus.

Martha Folkes, responsable des apprentissages au sein de la société de The Knowledge Academy, constate que la prévalence de l’IA parmi les étudiants a augmenté ces derniers temps, suscitant de nombreux débats dans le secteur de l’éducation. “Avec les rapports récents d’étudiants ayant vu leur travail disqualifié pour des raisons de plagiat liées à l’utilisation de ChatGPT, il est crucial pour les étudiants de s’assurer qu’ils n’en font pas un usage excessif, ou d’une manière qui puisse affecter leurs résultats ou la légitimité de leur propre travail”, prévient-elle.

Pour en savoir davantage sur la manière dont les étudiants utilisent ChatGPT au cours de leurs études, The Knowledge Academy a mené une enquête auprès de 2.000 étudiants britanniques.

Il en ressort que ChatGPT est le plus couramment utilisé par les étudiants en droit numérique/légal, à hauteur de 72 % d’entre eux. La raison la plus courante pour laquelle les étudiants universitaires utilisent ChatGPT est la préparation aux examens. Un tiers des répondants (34%) disent ainsi utiliser le chatbot pour tester leurs connaissances sur base de questions. Les étudiants expliquent que le bot peut les aider à extraire des faits clés et des arguments à partir de sources. L’outil basé sur l’IA les aide également à créer du contenu. Dans ce cas, ils stipulent qu’ils vérifient toujours le contenu créé indépendamment de leur propre travail. Ces étudiants se disent bien conscients que les algorithmes d’IA peuvent parfois se baser sur des données biaisées, ce qui peut mener à des dilemmes éthiques.

Des règlements spécifiques

En deuxième position ex aequo, près de sept étudiants sur dix (68 %) étudiant la psychologie, la philosophie, les sciences religieuses et l’anglais utilisent ChatGPT au cours de leurs études. Les étudiants en informatique et en politique arrivent en troisième position ex aequo, avec deux tiers (66 %) des répondants de ces options déclarant utiliser ChatGPT dans leurs apprentissages.

Niveau fréquence d’utilisation, un tiers (33 %) des étudiants universitaires disent utiliser ChatGPT quelques fois sur l’année. Un peu moins d’un tiers (32 %) utilisent le bot quelques fois par semaine. 13 % d’entre eux admettent utiliser ChatGPT tous les jours.

« ChatGPT a été signalé comme étant utile pour brainstormer des idées, organiser, planifier et analyser du texte. Il peut présenter des avantages en aidant les étudiants à organiser leurs plans d’étude et leurs méthodes de révision. Cependant, il reste crucial que les étudiants fassent appel à leurs propres capacités pour être créatifs, penser de manière critique et analyser autant qu’ils le peuvent, la créativité humaine restant d’une grande importance dans tous les domaines d’étude”, ajoute la spécialiste de The Knowledge Company. Elle préconise que les établissements scolaires mettent en place des règlements spécifiques concernant l’utilisation de ChatGPT “pour aider les étudiants à savoir comment utiliser au mieux le bot et quelles tâches ou méthodes devraient être évitées. »