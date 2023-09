ChatGPT annonce un changement majeur: “Une arme à double tranchant”

ChatGPT, l’IA de la société OpenAI, annonce des changements majeurs pour les utilisateurs.

La désormais célèbre interface d’intelligence artificielle (IA) dite générative ChatGPT peut désormais aller chercher des données directement sur internet et y recueillir des informations actualisées en temps réel, a annoncé son créateur, OpenAI. Il s’agit d’une étape majeure pour le logiciel.

Cette fonctionnalité, appelée « Browse with Bing » propose des réponses tirées directement de sources « actuelles et faisant autorité », qu’il cite, via des liens, dans ses réponses. A l’instar du robot concurrent Bard de Google dans Chrome et d’autres navigateurs. La fonction n’est pour l’instant accessible qu’aux abonnés Plus et Enterprise, mais OpenAI précise qu’elle sera bientôt proposée à tous les utilisateurs.

Jusqu’ici, les réponses de ChatGPT à des demandes en langage courant étaient fondées sur une vaste base de données qui remontaient, pour les plus récentes, à août 2021. Le robot ne pouvait pas naviguer sur le net en temps réel. L’incapacité de ChatGPT à prendre en compte les événements récents avait d’ailleurs rebuté certains utilisateurs car la pertinence et l’exhaustivité des informations proposées par le robot conversationnel étaient limitées.

Des utilisations abusives

Le modèle en architecture ouverte, qui permet au logiciel d’accéder à des contenus de sources différentes, sur internet, présente davantage de risques que le recours exclusif à une base de données unique, contrôlée par l’éditeur du programme. Car même si ChatGPT fournit les sources utilisées pour sa réponse, il est davantage susceptible de restituer des contenus erronés.

Les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT mettent parfaitement en évidence l’énorme dilemme auquel est confronté le secteur de l’IA, analyse la BBC. Pour être vraiment utiles, des garde-fous doivent être levés, ou du moins assouplis, mais cela rend la technologie potentiellement plus dangereuse et ouverte à des utilisations abusives.

« Si cette fonctionnalité ou capacité n’existait pas, vous devriez aller sur Google, Twitter ou votre média préféré. Désormais, vous pouvez considérer ce site comme une source d’informations, de ragots et d’actualités« , explique Tomas Chamorro-Premuzic, professeur de psychologie des affaires à l’University College London, cité par le site de la BBC.

Une arme à double tranchant

« L’implication principale est donc qu’il va absorber une grande partie des questions et des demandes qui étaient adressées aux moteurs de recherche ou aux sites d’information« , ajoute-t-il. Cependant, l’expert alerte que l’utilisation de la plateforme pour effectuer des recherches pouvait être une arme à double tranchant.

« Je pense que c’est une bonne chose pour obtenir des réponses rapides à des questions urgentes et brûlantes ». Il avertit toutefois que sans mention crédible des sources, les informations fournies par ChatGPT pouvaient être trompeuses.

« Si les sources ne sont pas indiquées de manière fiable et qu’il s’agit simplement d’un mélange de ce qui existe. Des inquiétudes porteront sur leur exactitude car les gens supposeront que les informations qu’ils obtiennent sont fiables alors qu’elles ne le sont pas”, prévient le professeur de l’University College London.

OpenAI a déjà fait l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités de réglementation américaines en raison du risque que ChatGPT génère de fausses informations. Plus tôt dans la semaine, OpenAI a également annoncé que le chatbot serait bientôt en mesure d’avoir des conversations vocales avec les utilisateurs, rapporte encore le site de la BBC.