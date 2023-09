Bourses: qui sera le grand gagnant de l’IA en 2023?

Après une année catastrophique pour les Bourses, 2023 est un meilleur cru. Ce sont notamment les promesses de l’intelligence artificielle (IA) qui portent les indices vers le haut, malgré une croissance économique assez molle.

Daniel Ives, analyste de Wedbush et expert reconnu pour le domaine de la tech, s’attend à un marché haussier du secteur d’ici à la fin de l’année, a-t-il écrit dans une note. Mais alors que certains parlent de bulles et que de nombreuses solutions d’IA ne sont pas (encore) rentables, comment distinguer les bonnes pioches?

Loin des sentiers battus et d’entreprises réputées comme Nvidia et Microsoft, Daniel Ives a identifié deux entreprises. La première est Consensus Cloud Solutions, qui propose des services de communication dans le cloud et l’envoi de “fax” digitaux. L’entreprise vient de lancer un nouvel outil: via l’IA, elle peut désormais extraire des informations de documents manuscrits ou autres et les rassembler pour assurer le suivi d’un dossier. L’action est certes en baisse sur l’année (- 40%). Mais selon Daniel Ives, elle devrait augmenter de 35% d’ici à fin décembre.

La deuxième entreprise repérée s’appelle Pegasystems, qui propose des outils de gestion pour les entreprises. Elle utilise l’IA générative pour automatiser les procédés, analyser les données, créer du contenu et personnaliser les outils de travail. Daniel Ives voit l’action gagner 32% d’ici la fin 2023 – elle est déjà en hausse de 43% depuis le début de l’année.