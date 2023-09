Amazon injecte 4 milliards de dollars dans une société d’IA

Le géant d’internet Amazon va investir 4 milliards de dollars dans Anthropic, une start-up active dans l’intelligence artificielle, indiquent lundi les deux sociétés.

Via cet accord, Amazon bénéficiera d’une participation minoritaire dans Anthropic et pourra utiliser la technologie de l’intelligence artificielle. La start-up aura aussi accès aux datacenters d’Amazon Web Services (AWS), les activités cloud d’Amazon tout comme les puces informatiques auto-conçues par AWS pour former des modèles d’IA.

AWS veut devenir leader mondial sur les services cloud et le stockage de données mais reste à la traîne dans les modèles d’IA capables, par exemple, de générer du texte ou des images.

Anthropic a été fondée par d’anciens collaborateurs d’OpenAI. À ce jour, la start-up a levé plus d’un milliard de dollars auprès d’investisseurs, dont le groupe Internet Google. La filiale Alphabet, qui travaille également sur des modèles d’IA, a investi un peu moins de 400 millions de dollars dans l’entreprise en début d’année.