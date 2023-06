Taopatch : le mystérieux patch métallique de Novak Djokovic

Novak Djokovic a surpris lors son deuxième tour à Roland-Garros. Pas seulement pour ses propos polémiques sur le Kosovo, mais à cause d’un patch métallique collé sur la poitrine. A quoi sert-il ?

Novak Djokovic est apparu avec un surprenant patch à Roland-Garros. Sommé de s’expliquer après le match, le numéro trois mondial a répondu avec le plus grand sérieux que quand il était enfant, il «adorait Iron Man. J’essaye de m’en inspirer aujourd’hui. Mon équipe m’a fourni une nanotechnologie incroyablement efficace pour m’aider à donner le meilleur de moi-même. C’est peut-être le plus grand secret de ma carrière”. Si l’on devine une certaine ironie, le champion n’en dira pas plus.

Un patch suisse

Cette nouvelle technologie serait un Taopatch, selon le média espagnol Relevo. Une technologie mise au point en Suisse par le Docteur Fabio Fontana. Selon le site de la marque « il s’agit d’un dispositif médical certifié capable de transmettre des photons cohérents vers le corps en utilisant les mêmes longueurs d’onde que celles utilisées par nos cellules lorsqu’elles communiquent entre elles ». En gros, il servirait à améliorer la posture ainsi que les capacités motrices en permettant un échange d’information continu entre le système nerveux central et les différents récepteurs de mouvements. Le dispositif permettrait aussi de diminuer le stress et d’augmenter la concentration. Une technologie « relativement » accessible puisque le patch coûterait entre 280 euros et 3 000 euros selon le dispositif.

Une nouvelle forme de dopage ?

Bien qu’aucune étude scientifique n’a encore démontré son efficacité avec certitude, le patch fait néanmoins grincer quelques dents parmi certains observateurs. En admettant qu’il ne soit pas un simple gadget, d’aucuns se demandent si un tel dispositif est bien conforme aux règles antidopage. Le sportif n’est de toute façon pas à une bizarrerie près et est connu pour ses méthodes de préparation peu orthodoxes. Ainsi en 2022 il avait déjà fait plusieurs fois fait scandale avec de soi-disant potions magiques, dont une qu’il avait inhalée.