Sur le site de Tour & Taxis, le projet Lake Side montera dans les tours

Avec Lake Side, un des plus grands projets de réaménagement urbain réalisé en Belgique ces 20 dernières années, Nextensa monte haut et fort. Les visuels dévoilés ce mardi 25 avril ont de quoi donner le vertige.

Lake Side scellera la phase finale du développement mixte porté par Nextensa sur le site emblématique de Tour & Taxis. Comme nous l’annoncions il y a quelques jours, le promoteur et investisseur flamand coté en bourse a récemment introduit la demande de permis.

Concrètement, il s’agit de développer pas moins de 140.000 mètres carrés supplémentaires, dans le cadre d’un programme essentiellement résidentiel comprenant environ quelque 800 logements neufs répartis sur 33 hectares. Mais des espaces de bureaux (+- 40.000 m2) et des équipements publics (+- 4.000 m2) viendront compléter le programme mixte.

C’est le bureau d’architectes MVRDV, basé à Rotterdam, qui a élaboré un plan d’urbanisme directeur en parfaite adéquation avec la programmation du site et le PPAS (plan particulier du sol) Tour & Taxis, approuvé en 2017. Les bureaux d’architectes retenus pour les différentes tours planifiées (voir visuels) sont Binst Architects, POLO, HUB, Bureau Bouwtechniek, 3XN, Cobe et Effekt, Ney & Partners étant en charge des études de stabilité. L’aménagement des abords de la nouvelle zone a été confié à Bas Smets, architecte paysagiste belge à la renommée largement internationale, surtout depuis qu’il a dessiné les abords verdurés de Notre-Dame de Paris.

Retour de la verticalité

Ce qui frappe sur les visuels dévoilés ce matin en primeur, c’est la verticalité du projet, de plus en plus rare dans la capitale. Peter De Durpel, le COO de Nextensa, s’en explique: «Si nous souhaitons ouvrir davantage l’espace, nous devons logiquement construire partiellement en hauteur. Et s’il est un endroit dans notre ville où nous pouvons envisager une succession harmonieuse d’immeubles résidentiels en hauteur, c’est bien ici. Nous répondons d’ailleurs au besoin impérieux de logements à Bruxelles, tout en privilégiant la plus grande mixité sociale possible. Et le PPAS prévoyait à cet endroit un grand nombre de nouvelles unités d’habitation», argumente-t-il.

En bordure des nouveaux plans d’eau, entre parc et canal, l’enfilade des 6 tours de logements est audacieuse et ne sera sans doute pas du goût de tous les riverains. © Nextensa / MVRDV Architects

Site sans voiture confirmé

Un grand parking pour vélos vient d’être aménagé et l’entrée principale de Tour & Taxis sur l’avenue du Port est désormais réservée aux cyclistes et aux piétons. Seul le stationnement en sous-sol est encore possible. L’objectif confirmé est d’interdire totalement l’accès aux voitures dans le futur. «L’avènement du projet Lake Side est un pas de plus en direction d’un quartier où logements, espaces de travail, lieux de détente et nature sont accessibles en 5 minutes», ajoute Peter De Durpel.

Si les délais annoncés sont respectés, les travaux pourraient être lancés début 2025. Afin d’informer toutes les parties intéressées, en particulier les riverains de Tour & Taxis, Nextensa promet d’organiser régulièrement des séances d’information dans le quartier. Vu le volume et la hauteur du projet dévoilé ce matin, c’est sans doute la moindre des choses quand on connaît la réactivité des groupes de pression citoyens à l’égard des projets locaux. Lors du dernier salon Realty, organisé sous la charpente rénovée de la Gare Maritime, ceux-ci s’étaient fait entendre, dénonçant à nouveau l’inaccessibilité à un logement décent pour une frange de la population bruxelloise de plus en plus large.