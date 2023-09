Suivez la Trends Summer University 2023 du vendredi 1er au samedi 2 septembre

Suivez les dernières mises à jour de la 10e édition de la Trends Summer University. Les principaux chefs d’entreprise belges ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo se retrouvent durant deux jours à l’Hôtel La Réserve à Knokke pour y débattre de sujets économiques et politiques d’avenir.

La Trends Summer University ouvre ses portes ce vendredi sur un discours d’Ilham Kadri (PDG de Solvay), discours qui sera suivi d’un débat avec Rika Coppens (PDG de House of HR et Trends Manager of the Year) sur le thème « Disruptez-vous avant de disrupter votre entreprise! Ou comment inciter les CEO’S à se disrupter eux-mêmes pour saisir les opportunités et plonger dans l’innovation future ».

Plus tard dans la journée, Marc Raisière (CEO de Belfius) et le Premier ministre Alexander De Croo parleront des opportunités de croissance de la Belgique et du rôle que l’innovation peut jouer dans cette croissance.

Par ailleurs, Guillaume Boutin, CEO de Proximus, participera à un débat sur la « netflixisation » de notre économie ou comment l’économie de l’abonnement s’est répandue dans tous les secteurs : quelles sont ses règles, ses défis et comment l’appliquer pour votre entreprise.

Samedi, l’ambassadeur américain Michael Adler s’entretiendra avec le commissaire européen Didier Reynders au sujet de notre industrie. Un secteur qui, ces derniers temps, a fortement été confronté aux défis que cela soit climatique, énergétique ou encore géopolitique. M. Adler évoque également la concurrence existante entre l’Europe et les États-Unis.

Xavier Bouckaert inaugure la Trends Summer University 2023

Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group : « La Trends Summer University 2023 s’inspire du Forum économique mondial de Davos, mais en plus modeste. L’objectif est de réfléchir ensemble aux questions économiques. »