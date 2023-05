Zone euro: le chômage à un nouveau bas historique

Le taux de chômage dans la zone euro a atteint son plus bas niveau historique en mars, à 6,5% de la population active, en baisse de 0,1 point par rapport à février, selon les données publiées mercredi par Eurostat.

L’indicateur se situe à son plus bas niveau depuis que l’office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998 pour les pays ayant adopté la monnaie unique. Pour l’ensemble de l’Union européenne, le taux de chômage s’est élevé à 6% en mars, stable sur un mois. La Belgique se situe en dessous de la moyenne européenne, avec un taux de chômage corrigé des variations saisonnières de 5,9%, toutefois en légère hausse par rapport au mois précédent (5,8%) ainsi que le mois de mars 2022 (5,4%).

Le taux de chômage s’établit à 2,8% en Allemagne, 3,5% aux Pays-Bas, 4,7% au Luxembourg et 6,9% en France. Eurostat estime qu’en mars 2023, 12,960 millions personnes étaient au chômage dans l’UE, dont 11,010 millions dans la zone euro. Par rapport à février 2023, le chômage a diminué de 155.000 dans l’UE et de 121.000 dans la zone euro. Par rapport à mars 2022, le chômage a diminué de 353.000 dans l’UE et de 365.000 dans la zone euro.

En mars 2023, 2,763 millions de jeunes (de moins de 25 ans) étaient au chômage dans l’UE, dont 2,264 millions dans la zone euro. En mars 2023, le taux de chômage des jeunes s’est établi à 14,3% dans l’UE et dans la zone euro, en baisse par rapport aux taux respectifs de 14,5% et 14,4% enregistrés au mois précédent.