Près de 1,5 million de dossiers de maladies professionnelles ouverts depuis 1963

Depuis 1963, environ 1,5 million de dossiers de maladies professionnelles ont été ouverts, indique vendredi Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels. Beaucoup de dossiers concernent des mesures préventives, mais actuellement, 38.500 personnes reçoivent une indemnisation pour une incapacité permanente due à une maladie professionnelle.

L’an dernier, quasiment 13.000 travailleurs ont introduit une demande d’indemnisation.

Selon Fedris, le nombre de personnes en incapacité permanente a beaucoup baissé en 10 ans, passant de 1.218 en 2013 à 454 actuellement dans le secteur privé (-63%) et de 85 à 23 dans les administrations provinciales et locales (-73%). Des mesures de prévention, de moins en moins d’anciens mineurs en vie et le déclin d’activités dans l’industrie lourde, sont à l’origine de cette baisse. Néanmoins, 38.500 personnes reçoivent une indemnisation pour une incapacité permanente due à une maladie professionnelle.

Fedris contaste par contre une forte augmentation (+225%) du nombre de personnes en incapacité temporaire : 1.429 en 2013 et 3.217 en 2022.

Le Fonds des maladies professionnelles (FMP), devenu depuis Fedris, a été fondé pour indemniser les mineurs ayant contracté la silicose. De nombreuses maladies liées au travail ont ensuite rejoint cette liste.