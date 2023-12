Pourquoi Spotify licencie malgré de bons résultats?

Alors que le spécialiste du streaming audio enregistrait d’excellents résultats au dernier trimestre, il annonce se séparer de 1500 personnes…

Les disrupteurs ne sont pas à l’abri des crises. Pour preuve : Spotify, le champion du streaming qui a achevé de ringardiser le CD et le téléchargement de musique, annonce de nouvelles coupes dans ses effectifs. Et pas des moindres : 17% de ses effectifs. Soit 1500 personnes.

Une information qui peut paraître étonnante puisque Spotify avait annoncé de très bons chiffres financiers récemment. Lors du dernier trimestre, le leader du streaming audio avait annoncé une croissance spectaculaire de 26% de ses utilisateurs actifs lui permettant de dégager un bénéfice de 65 millions d’euros…

Mais voilà, le spécialiste de la musique en streaming tient à respecter ses objectifs à la lettre et doit soigner ses investisseurs. Pour son emblématique patron Daniel Ek, l’objectif consiste à « nous aligner à nos objectifs futurs et à nous assurer que nous sommes bien dimensionnés pour les défis à venir. »

Daniel Ek, fondateur de Spotify

La structure de coût de Spotify serait alors nettement trop lourde dans un contexte de ralentissement de croissance économique et de hausse des taux d’intérêt.

Le site de streaming avait profité de l’augmentation de ses utilisateurs et d’une hausse de prix de ses tarifs, tout en misant sur une croissance onéreuse faite d’extension géographique ainsi d’investissement sur le créneau du podcast.

Spotify veut donc trouver le bon équilibre et cela passe visiblement par un écrémage de ses équipes. Il faut dire que la société nordique avait profité de l’explosion du digital en période covid et avait fait exploser le nombre d’engagements. Ses effectifs ont doublé pour atteindre 8.000 personnes. Aujourd’hui, une nouvelle marche arrière est faite après déjà deux annonces de licenciements cette année (600 et 200 personnes)…