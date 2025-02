Mobilisation des sous-traitants d’Audi Brussels dans la capitale ce lundi

Les sous-traitants d’Audi Brussels se rassembleront lundi de 10h00 à 12h00 sur la place de l’Albertine à Bruxelles, ont annoncé samedi les syndicats. Ces derniers appellent les travailleurs et militants à se mobiliser afin d’exiger une protection sociale pour les sous-traitants et une réforme de la loi Renault qui inclut tous les travailleurs.

“Aujourd’hui, ces hommes et femmes subissent de plein fouet les décisions d’une industrie qui refuse d’assumer ses responsabilités envers l’ensemble de ses travailleurs”, a écrit la CNE Industrie. “Ils sont privés de leurs droits fondamentaux, abandonnés face à une précarité croissante. La solidarité entre travailleurs est notre arme la plus puissante.”

La fermeture de l’usine Audi Brussels, où travaillaient plus de 2.900 personnes, est prévue à la fin du mois de février.