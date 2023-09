Microagressions en entreprise : « Je ne me suis jamais sentie en sécurité sur mon lieu de travail »

J’ai l’impression de devoir défendre mon humanité

« Pendant des années, mes collègues les plus proches ont pensé qu’il était normal de s’adresser à moi par un mauvais prénom », raconte Claire*. Ce prénom était Trisha, le prénom de la seule autre femme noire de l’entreprise. « Lors des réunions et dans les échanges de courriels – où mon nom figurait en toutes lettres dans l’adresse électronique – on m’appelait sans cesse Trisha. La seule chose que nous avions en commun était la couleur de notre peau. Nous n’avions pas du tout la même apparence, pas du tout le même accent, pas du tout le même style. Et pourtant, il était apparemment impossible d’utiliser le bon prénom. Mon équipe aurait tout aussi bien pu dire que je ne comptais pas du tout. Ce que j’ai ressenti alors ? De l’humiliation. J’ai compris que je serais toujours ‘l’autre' ».

Claire a occupé divers postes dans plusieurs multinationales au cours des 15 dernières années. Elle a été confrontée à plusieurs reprises aux microagressions, bien qu’elle appelle invariablement ces incidents « agression » – sans le mot « micro ». « Si une femme blanche est allée chez le coiffeur, elle peut recevoir un compliment », explique Claire. « Avec mes cheveux, j’ai plusieurs possibilités : naturels, extensions, tresses… Des personnes sont venues toucher mes cheveux à chaque fois, alors que je ne les avais pas invitées à le faire. Savez-vous ce que l’on ressent quand on est touché sans le vouloir ? De devoir dire à chaque fois que c’est inapproprié ? J’ai l’impression de devoir défendre mon humanité, alors que tout le monde sait qu’on ne touche pas les gens sans qu’ils ne le veuillent ».

« Au début de ma carrière, j’étais régulièrement la seule femme de couleur. Je n’avais personne à qui me comparer, personne ne me ressemblait. Je n’osais pas me défendre. Vous êtes heureux d’avoir un travail et vous voulez le faire au mieux. La dernière chose que vous voulez être, c’est la petite jeune qui vient faire la leçon aux anciens ».

Mais la situation ne s’est pas améliorée. Lorsque Claire a évoqué la situation, elle a été traitée de « diva ». Cela a provoqué beaucoup d’émotions : déception et colère, résignation et lassitude. « A plus long terme, on choisit ses batailles. Choisissez vos batailles avec sagesse. Je n’ai jamais quitté une entreprise uniquement à cause de l’agressivité, mais elle a toujours joué un rôle. Je suis bonne dans mon travail. J’ai occupé des postes de direction. Je connais ma valeur et mes talents. Pourtant, dans certains de ces environnements de travail, cela n’a pas suffi. Les gens ne voyaient pas plus loin que la couleur de ma peau.

« Je ne me suis jamais vraiment sentie en sécurité ou la bienvenue sur mon lieu de travail. Je peux parler de ces incidents à des amis et à des personnes partageant les mêmes idées, mais je n’ai jamais réussi à exprimer ces sentiments en interne de manière à ce qu’ils soient également entendus. Mes amis et mes connaissances peuvent comprendre cela, car, malheureusement, ils en ont généralement fait l’expérience eux-mêmes. Nous nous retrouvons dans nos traumatismes. »

*Il s’agit d’un nom fictif pour garantir l’anonymat.