Merelbeke: 124 emplois menacés par la fermeture de l’usine de films plastiques Innovia Films

L’usine de films plastiques d’Innovia Films à Merelbeke (Flandre orientale) a annoncé sa fermeture probable l’an prochain, a indiqué samedi le syndicat chrétien ACV. Cent vingt-quatre emplois sont menacés.

Lors d’un conseil d’entreprise vendredi, la direction a annoncé que l’usine pourrait fermer l’an prochain, explique le secrétaire syndical ACV Johan Quintelier. « Cette usine est rentable et stable. Nous ne comprenons pas pourquoi l’entreprise abandonne maintenant », déplore le syndicat. « Si l’usine ferme, 124 personnes perdront leur remploi. Seule une poignée de personnes du service commercial pourront rester. » Innovia Films fabrique des films plastiques destinés à l’industrie alimentaire et du tabac. Elle appartient à l’entreprise canado-américaine CCL Industries. Outre la succursale belge, le groupe dispose d’usines au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne.