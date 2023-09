Luc Triangle seul en lice pour diriger la Confédération syndicale internationale

Le Belge Luc Triangle est l’unique candidat au poste de secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI), la principale organisation mondiale de défense des travailleurs qui doit élire le 12 octobre son prochain dirigeant, a-t-il indiqué lundi.

« Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les organisations affiliées qui ont proposé ma candidature », écrit M. Triangle dans l’éditorial d’un bulletin d’information de la CSI, qui fédère 338 syndicats implantés dans près de 170 pays et territoires. Les instances de la CSI « ont confirmé qu’aucune autre candidature n’avait été reçue », a ajouté celui qui dirige par intérim cette organisation depuis l’éviction mi-mars de l’Italien Luca Visentini, soupçonné de corruption.

« Les travailleurs ont besoin d’une CSI forte » et d' »unité », a encore plaidé Luc Triangle dans un communiqué distinct publié lundi après-midi par l’organisation. Basée à Bruxelles, l’organisation est le porte-voix des travailleurs auprès des institutions européennes et internationales, comme le G20. Elle recense chaque année en juin les atteintes aux droits des travailleurs partout dans le monde.

Âgé de 61 ans et syndiqué depuis 1982, Luc Triangle dirige déjà, depuis 2016, la confédération européenne des syndicats de l’industrie (industriAll Europe).

Rebâtir la confiance

Élu en novembre 2022 à la tête de la CSI, Luca Visentini avait été interpellé en décembre dans le cadre d’une enquête belge sur des soupçons de corruption d’eurodéputés impliquant le Qatar et le Maroc, puis libéré sous conditions après deux jours de garde à vue. Même s’il continue à clamer son innocence, M. Visentini a été démis de ses fonctions à la tête de la CSI en mars.

La Confédération a donc convoqué un Congrès extraordinaire pour le 12 octobre, lors duquel elle doit non seulement élire son nouveau secrétaire général mais aussi adopter un nouveau code de conduite sur l’intégrité. « Il y a un besoin urgent de rebâtir la confiance » des syndicats affiliés envers la CSI, reconnaît Luc Triangle dans son manifeste de campagne.

Le candidat juge plus spécifiquement qu’il faut « réévaluer la façon dont les décisions sont prises à la CSI » en ouvrant plus largement les organes de décision « aux femmes, aux jeunes, aux travailleurs migrants, aux travailleurs informels et des secteurs (économiques) émergents ».

M. Triangle insiste également sur le nécessaire renforcement de la « transparence » et de l' »intégrité » du mouvement syndical mondial. Il promet de dépenser les « ressources financières (de la CSI) avec sagesse et responsabilité », le congrès extraordinaire d’octobre devant justement se dérouler intégralement en ligne et sur une seule journée par souci d’économies.