L’intérêt pour le MBA ne faiblit pas, mais les obstacles se multiplient pour ceux qui le tentent

Les travailleurs, ayant un bachelor ou un master en poche, sont prêts à suivre un Master of Business Administration (MBA), mais près de la moitié d’entre eux hésitent… Un tel objectif est souvent difficile à combiner avec un emploi. C’est ce qui ressort d’une enquête de NCOI Learning, qui lance son propre MBA à structure flexible.

Concilier études et travail… Un exercice qui reste difficile, même pour les professionnels qui sont sur le marché du travail depuis un certain temps. Une enquête réalisée par NCOI Learning, qui fait partie du groupe Salta, montre que si l’intérêt pour un cours MBA est toujours grand, sa forme actuelle, difficile à combiner avec un emploi à plein temps, reste une pierre d’achoppement.

L’enquête de NCOI Learning, menée auprès de 1.000 travailleurs, révèle qu’un quart d’entre eux (26 %) envisagent de suivre un MBA parallèlement à leur travail, mais que près de la moitié (49 %) pensent qu’une telle formation serait impossible ou difficile à combiner avec leur emploi et leur vie de famille. « Ces résultats ne me surprennent pas », explique Marleen De Greef, directrice générale de NCOI Learning. « L’importance d’un apprentissage tout au long de la vie professionnelle est une évidence, mais il existe des obstacles importants à cela, en particulier pour ceux qui recherchent une formation plus approfondie, comme un MBA. »

Peu de connaissances sur le contenu

Ce qui est frappant, c’est que malgré le grand intérêt que suscite le MBA, seule une personne interrogée sur cinq (19 %) déclare savoir exactement en quoi consiste un tel programme. « Nous avons cherché à savoir ce qui est proposé dans un tel programme, précise Eline Swolfs, responsable du programme MBA chez NCOI Learning, et il s’avère que l’on en sait bien peu. »

Le développement personnel (29 %) est cité comme la principale raison de suivre un cours de MBA. Pour les jeunes employés âgés de 25 à 35 ans, le développement personnel est un facteur plus important (32 %) que pour les plus de 45 ans (24 ).

Outre le développement personnel, « pouvoir mieux faire son travail actuel » (23 %) et « avoir plus d’opportunités de carrière » (22 %) sont cités comme les deux autres principales raisons d’envisager un MBA. Le développement d’une vision plus stratégique est un objectif pour environ un tiers (30 %) des diplômés de troisième cycle. Chez les bacheliers, c’est nettement moins (11 %).

En outre, un problème de perception se pose : 42 % des personnes interrogées pensent qu’un MBA n’est réservé qu’à quelques privilégiés, car il s’agit d’un programme de formation fort coûteux. 45 % des personnes interrogées considèrent que l’autodétermination du rythme des études et un programme modulaire constituent une solution. Le soutien de l’employeur est également crucial : 60 % des personnes interrogées considèrent qu’il est nécessaire pour mener à bien un MBA.

Participez au programme quand vous le souhaitez

En réponse à ces conclusions, NCOI Learning lance son propre programme MBA à partir de 2024. Selon De Greef : « Il s’agira d’un MBA en néerlandais. Bien entendu, nous utiliserons la littérature internationale dans le programme. Nous nous concentrons avant tout sur un programme flexible et modulaire. On peut entrer dans un tel MBA à différents moments : quatre fois par an et pas seulement au début de l’année académique, et on peut organiser soi-même l’ordre de ces modules. Par exemple, si cela vous convient mieux selon vos activités, vous pouvez avancer la gestion financière dans votre programme ».

Il s’agit d’un programme MBA reconnu. « Nous avons pris conseil auprès du monde des affaires et du monde académique pour le préparer », entend-on chez NCOI Learning. Pour l’instant, on ne sait pas encore combien de personnes suivront ce cours. « Ce qui est certain, c’est que nous proposons nos cours à la fois en classe et en ligne, souligne Marleen De Greef. Il s’agit d’un type d’enseignement qui doit rester interactif et nous disposons de la plate-forme appropriée pour cela. »