Les territoires de soutien aux chômeurs recalés

Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral de l’Emploi et de l’Economie (PS), porte un projet appelé « territoires de soutien aux chômeurs de longue durée ».

Le but est de favoriser un retour au travail des chômeurs de longue durée, des allocataires d’insertion et des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Un retour sur base volontaire au sein d’opérateurs publics ou d’entreprises à finalité sociale avec maintien, total ou partiel, des allocations et cumul possible avec une rémunération.

Le Conseil national du travail a recalé le projet. Tant le patronat que les représentants des travailleurs le rejettent. Il reste donc à voir ce que le ministre va faire avec son projet.