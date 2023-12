Les signalements pour risques psychosociaux au travail sont en augmentation

Co-Prev, l’association sectorielle de tous les services externes pour la prévention et la protection au travail, a constaté une augmentation des signalements en 2022, mais une diminution du nombre de dossiers psychosociaux formels ouverts sur le lieu de travail, selon un communiqué publié vendredi. Les conflits (31 %) et les comportements inappropriés (25 %) restent les principales causes d’ouverture de dossiers.

Les services externes de prévention membres de Co-Prev, qui ont veillé ensemble à la santé et au bien-être de 3.972.883 travailleurs en 2022, ont traité pas moins de 18.781 dossiers liés aux risques psychosociaux cette même année, soit 38 % de plus qu’en 2020. Toutefois, cette augmentation s’explique entre autres par le retour au bureau après la pandémie de coronavirus.

Co-Prev a toutefois constaté une diminution du nombre de dossiers formels liés aux risques psychosociaux au travail en 2022.

La majorité des dossiers psychosociaux de 2022 concerne des situations de conflit (31%), des comportements inappropriés (harcèlement moral ou sexuel et violence – 25 %) et des problèmes liés au stress et au burnout (20 %). Les événements perturbants et la consommation de substances (alcool, tabac et drogues) sont moins fréquents. Dans la plupart des cas, une autre personne est impliquée et elle travaille presque toujours (82%) dans la même organisation que le travailleur effectuant un signalement.

Médiation

La majorité (96 %) des dossiers psychosociaux sont traités de manière informelle, au travers d’un ou plusieurs entretiens individuels, d’une réconciliation ou d’une intervention menée avec la collaboration d’une personne au sein de l’organisation. Et ce pourcentage continue d’augmenter légèrement au fil des ans (il était de 94 % en 2020). Près de la moitié (49 %) des dossiers sont finalisés après un premier entretien exploratoire. Dans l’ensemble, 84 % des problèmes – y compris l’entretien exploratoire initial – sont traités via des conversations entre le demandeur et le conseiller en prévention.

« Les statistiques de 2022 montrent que, bien que nous ayons déjà pris des mesures sérieuses, le rêve d’une culture d’entreprise où règne l’harmonie reste un horizon lointain. Nous devons continuer à travailler sur des solutions et à apporter notre soutien aux employés afin de favoriser une culture basée sur le respect et la coopération », explique Peter Decavele, président du groupe de travail aspects psychosociaux chez Co-Prev.