Les revenus complémentaires après la retraite en cinq questions et réponses

Après votre départ à la retraite, vous envisagez de continuer à travailler et ce afin de gagner un peu plus d’argent, ou bien pour rester actif ou encore avoir une vie sociale. Sachez que c’est tout à fait possible, sous réserve de remplir certaines conditions.

Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral des pensions, notre pays compte près de 2,5 millions de pensionnés. Ceux-ci reçoivent en moyenne 1.644 euros bruts par mois. Pour beaucoup, ce premier pilier de la pension n’est pas suffisant pour leur assurer une retraite sans soucis. Nous vous avions déjà expliqué comment compléter votre pension légale afin de maintenir le niveau de vie que vous aviez avant votre retraite.

Si vous êtes à la retraite et que vous recevez donc une pension légale chaque mois, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de revenus supplémentaires. C’est possible en tant que pensionné, mais aussi en tant que conjoint(e) d’un(e) pensionné(e) bénéficiant d’une pension familiale.

1. Pouvez-vous percevoir des revenus complémentaires illimités ?

Vous pouvez bénéficier d’un revenu complémentaire illimité si vous remplissez au moins l’une des conditions suivantes :

– Vous percevez votre propre pension légale (éventuellement combinée à une pension de survie) depuis le 1er janvier de l’année au cours de laquelle vous avez atteint 65 ans.

– Vous pouvez prouver que vous avez travaillé pendant au moins 45 ans (ou l’équivalent en cas de chômage, de maladie, de crédit-temps, d’emploi d’appoint, etc.)

– Vous bénéficiez d’une prestation transitoire : une prestation temporaire de 18 à 48 mois pour les personnes qui deviennent veuves ou veufs d’un salarié, d’un fonctionnaire ou d’un indépendant, qui ont moins de 49 ans et qui ne remplissent pas la condition d’âge pour bénéficier d’une pension de survie.

2. Que se passe-t-il si vous ne remplissez aucune de ces conditions?

Vous ne remplissez aucune des conditions mentionnées ci-dessus? « Dans ce cas, vous devrez limiter vos revenus », explique Steve Bossuyt, conseiller fiscal agréé et expert en planification fiscale et familiale chez Lemon Consult. « Les limites de revenus dépendent de plusieurs critères. Par exemple, ils tiennent compte du système dans lequel vous touchez votre pension légale: en tant qu’ancien salarié, fonctionnaire ou indépendant, ou éventuellement dans un statut mixte. »

La nature de votre pension (retraite ou pension de survie) détermine également les plafonds, de même que la charge d’enfants. Le statut dans laquelle vous avez exercé votre activité professionnelle entre également en ligne de compte :

– Si vous percevez des revenus complémentaires en tant que salarié, fonctionnaire ou mandataire, vos revenus bruts seront pris en compte dans le calcul du plafond.

– Si vous exercez une activité indépendante pendant votre retraite, c’est votre revenu professionnel net qui sera pris en compte.

– Dans un régime mixte (concomitant ou consécutif), il sera tenu compte de

o 100 % de votre revenu professionnel net en tant que travailleur indépendant, et

o 80 % de vos revenus professionnels bruts en tant que salarié.

3. Quels sont les montants limites applicables dans ces cas-là ?

Pour les bénéficiaires d’une pension légale (éventuellement complétée par une pension de survie), les revenus maximums autorisés pour 2023 sont les suivants :

Vous avez droit aux allocations familiales Vous êtes salarié ou fonctionnaire Vous avez des revenus complémentaires en tant qu’indépendant ou vous avez un statut mixte Vous avez moins de 65 ans et une carrière de moins de 45 ans au début de votre première pension. Non 9.236 euros 7.389 euros Oui 13.854 euros 11.083 euros Vous avez moins de 65 ans et votre conjoint bénéficie d’une pension familiale Non 9.236 euros 7.389 euros Oui 13.854 euros 11.083 euros Vous avez moins de 65 ans et ne percevez qu’une pension de survie Non 21.505 euros 17.204 euros Oui 26.881 euros + 5.376 euros par enfant à charge 21 505 euros + 4.301 euros par enfant à charge Vous avez moins de 65 ans et bénéficiez d’une pension de retraite d’un régime spécial (par exemple, le personnel navigant). Non 26.678 euros 21.342 euros Oui 32.451 euros 25.960 euros Vous avez pris votre retraite avant l’âge de 65 ans (par exemple, en tant qu’ancien militaire ou en raison d’une incapacité physique). Non 26.678 euros 21.342 euros Oui 32.451 euros 25.960 euros Vous avez plus de 65 ans et votre conjoint bénéficie d’une pension familiale. Non 26.678 euros 21.342 euros Oui 32.451 euros 25.960 euros Vous avez plus de 65 ans et ne percevez qu’une pension de survie Non 26.678 euros 21.342 euros Oui 32.451 euros 25.960 euros

« Lorsque vous prenez votre retraite en cours d’année, vous devez convertir les montants ci-dessus, pour cette année de retraite, en nombre de mois pendant lesquels vous bénéficiez de la pension », note Steve Bossuyt.

« Sachez également que les revenus de certaines activités ne sont pas pris en compte dans ces montants limites. C’est, par exemple, le cas lorsque vous gagnez un revenu supplémentaire en tant que famille d’accueil, ou lorsque vous créez des œuvres artistiques ou scientifiques. Dans certains cas, un mandat politique dans un CPAS, une institution publique ou une institution d’utilité publique est également exclu. »

4. Que se passe-t-il si vos revenus professionnels dépassent le plafond ?

Vos revenus professionnels dépassent la limite légale ? « Dans ce cas, votre pension sera réduite, voire suspendue, pendant l’année au cours de laquelle vous avez gagné trop d’argent (sauf exceptions, ndlr) », explique Steve Bossuyt. La réduction ou la suspension dépend du pourcentage de dépassement :

– Si vous dépassez le montant limite de moins de 100 %, votre pension est réduite du même pourcentage (par exemple, 30 % de dépassement = 30 % à rembourser l’année suivante).

– Si vous dépassez le montant limite de 100 % ou plus, votre pension est suspendue pour toute l’année civile. Vous devrez donc rembourser l’intégralité du montant perçu.

Si vous bénéficiez d’une pension familiale, votre conjoint ne peut pas dépasser le montant limite. Si c’est le cas, la pension familiale sera réduite à une pension de célibataire pendant l’année du dépassement. Dans ce cas également, vous devrez rembourser le trop-perçu.

Le rapport annuel du médiateur des pensions montre que de nombreux Belges ont déjà rencontré ce genre de problèmes. Il s’agit de personnes qui, par exemple, ont perçu à leur insu des revenus supplémentaires au cours d’une année donnée et qui ont ensuite vu leur pension réduite ou supprimée. Le respect des limites maximales est donc très important. Vous trouverez tous les détails sur le site du Service fédéral des pensions.

5. Votre charge fiscale augmente-t-elle lorsque vous gagnez plus ?

Vous devez également garder à l’esprit que le montant de votre pension et le revenu de votre salaire supplémentaire seront imposés ensemble. Par conséquent, vous devrez peut-être payer plus d’impôts, car vous vous retrouverez dans une tranche d’imposition plus élevée.

D’autre part, en percevant des revenus supplémentaires après votre retraite, vous n’accumulez en principe pas de droits supplémentaires à pension (qui vous permettraient d’obtenir une pension plus élevée). Il existe néanmoins certaines exceptions à cette règle.