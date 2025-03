La Belgique a le taux d’emplois vacants le plus élevé dans l’UE

La Belgique et les Pays-Bas affichaient, au quatrième trimestre 2024, les taux d’emplois vacants les plus élevés au sein de l’Union européenne, selon des chiffres communiqués mardi par Eurostat.

Notre pays et son voisin enregistraient des taux d’emplois vacants de 4,1%. Pour la Belgique, cela représente toutefois une baisse par rapport au troisième trimestre de 2024 (4,2%) et par rapport au dernier trimestre de 2023 (4,4%).

Le taux d’emplois vacants est plus important dans les services en Belgique (5,4% fin 2024) que dans l’industrie et la construction (3,8%).

Au quatrième trimestre 2024, le taux d’emplois vacants était de 2,5% dans la zone euro et de 2,3% dans l’ensemble de l’Union européenne. Les taux les plus faibles ont été observés en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie (0,7% chacune), suivies par l’Espagne (0,9%).

La statistique des emplois vacants donne des informations sur la demande non satisfaite de main-d’œuvre.