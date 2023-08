Jusqu’à 137 euros de prime de rentrée scolaire pour vos enfants

Chaque année, les Régions versent une prime aux familles avec enfants. L’objectif? Amortir le coût de la rentrée scolaire. Mais de quoi s’agit-il et qui y a droit exactement?

Fournitures de base, manuels, cartable… À l’approche de la rentrée, votre liste de courses ne cesse de s’allonger. « Le coût moyen du matériel scolaire se monte en moyenne, par enfant, à 255€ en primaire et 428€ en secondaire », selon la Ligue des Familles. Dès l’université, le prix d’un kot et d’un éventuel matériel informatique vient également peser dans la balance. Un budget assez lourd à supporter pour de nombreuses familles, qui peuvent compter sur des aides financières de l’État. Parmi celles-ci, on a ce qu’on appelle le supplément d’âge annuel, autrefois connue sous le nom de « prime de rentrée scolaire ».

Qu’est-ce que le supplément d’âge annuel?

Il s’agit d’une prime octroyée aux ménages belges une fois par an, en même temps que les allocations familiales de juillet, qui sont elles versées en août. Elle est donnée sous la forme d’une majoration du supplément d’âge et a pour but d’aider les familles avec enfants à faire face aux dépenses scolaires.

Instauré en 2006 sous le nom de « prime de rentrée scolaire », ce coup de pouce financier est dans un premier temps destiné aux enfants âgés de 6 à 17 ans. Il s’élève alors entre 50 et 70 euros par enfant.

Un an plus tard, le système est prolongé mais sous la forme d’un supplément annuel. La prime de rentrée scolaire disparaît donc en faveur du supplément d’âge annuel. Le système est ainsi élargi à tous les enfants qui ouvrent des droits aux allocations familiales: d’abord les jeunes de 18 à 24 ans (août 2008), et enfin les enfants de moins de 6 ans (2009).

En 2019, les allocations familiales – et donc la prime scolaire qui y est liée – deviennent une compétente régionale. Depuis, le montant accordé aux familles varie selon le lieu de domiciliation de l’enfant et son âge.

Qui est éligible?

En principe, ce supplément est versé à chaque enfant de 0 à 24 ans. Une seule condition pour l’obtenir: bénéficier du droit aux allocations familiales pour le mois de juillet. La prime ne peut donc pas être octroyée:

pour l’année de naissance d’un bébé sauf s’il pointe le bout de son nez avant le 1er juillet

pour l’année des 25 ans d’un enfant sauf s’il fête son anniversaire après le 30 juin

Bonne nouvelle: il n’y a rien à faire! Tout parent ou personne qui a la tutelle de l’enfant recevra automatiquement le montant promis, en même temps que les allocations familiales de juillet. Cette année, les parents concernés devraient avoir reçu l’argent aux alentours du 8 août.

À combien s’élève le supplément d’âge annuel?

Pour déterminer le montant perçu par les familles concernées, quatre facteurs interviennent:

La Région où est domicilié l’enfant;

où est domicilié l’enfant; L’âge de l’enfant;

de l’enfant; Son année de naissance (s’il vit en Wallonie);

(s’il vit en Wallonie); Le nombre d’enfants dans la famille.

Au vu de la conjoncture actuelle, cette prime a elle aussi été indexée en août 2023. Voici les montants de cette année.