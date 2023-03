Grève du vendredi 10 mars en Belgique: quelles sont les perturbations prévues ?

Ce vendredi 10 mars, il y a grève générale dans les services publics. À quelles perturbations peut-on s’attendre ? On fait le point.

En réalité il ne s’agit pas d’une journée, mais bien d’une semaine d’action qui a commencé lundi 6 mars et qui s’achèvera vendredi. L’idée est de dénoncer la mise sous pression des services publics. Selon Gaston Merkelbach, secrétaire régional CSC Services publics, les actions de cette semaine visent à rappeler l’importance des services publics pour la démocratie ainsi que leur rôle crucial dans notre société: « Nous ne pouvons pas nous passer des services publics », estime-t-il. « A force de réduire les effectifs et de raboter les budgets, la qualité du service offert baisse et la santé des travailleurs est mise en danger ».

« Le manque de personnel, les budgets réduits et la charge de travail croissante ont un impact sur la qualité des services rendus »

Cette semaine est aussi pour la CSC l’occasion de souligner qu’un dialogue constructif entre le gouvernement et les travailleurs est nécessaire pour garantir un service public idéal. « Une concertation sociale optimale, c’est la garantie d’un service public idéal », conclut le permanent syndical.

Grève générale de tous les services publics le 10 mars

Quelques actions sont en cours ou ont déjà eu lieu. Par exemple la fermeture de toutes les crèches de la Ville de Liège toute cette semaine. Ou encore des actions de sensibilisation les 7 et 9 mars, dans les administrations, les gares et les hôpitaux. Enfin, ce 8 mars les prisons de Lantin, Paifve, Huy et Marneffe font grève. La principale action est cependant prévue pour le vendredi 10 mars puisqu’on annonce une grève de 24 heures dans tous les services publics.

Quelles sont les perturbations prévues ?

La grève débutera le 9 mars à 22h00 et se terminera 24 heures plus tard.

L’action se fera principalement sentir dans les transports publics qui devraient tous être touchés.

SNCB

Ainsi les syndicats socialistes CGSP Cheminots et ACOD Spoor ont confirmé une grève générale sur le rail pour le vendredi 10 mars. Néanmoins afin de pouvoir faire face à l’offre limitée de trains, la SNCB élaborera, en fonction de la présence du personnel, un service alternatif. Il est donc conseillé de consulter le site de la compagnie la veille de votre départ. Pour les trajets internationaux, des perturbations du service du Thalys et Eurostar sont aussi à prévoir le 10 mars. Il semblerait ainsi que le train de 18 h 43 entre Bruxelles et Paris Nord soit supprimé.

STIB

À la STIB, aussi, un préavis de grève a été déposé par le front commun syndical pour le 10 mars. La société de transport s’attend à une forte mobilisation de son personnel et des lignes de bus, de tram et de métro fortement perturbées. Si un service doit être assuré sur les lignes principales, la capacité du réseau sera limitée puisque les voyageurs devront faire face à des fréquences inférieures à la normale, voire à certaines lignes à l’arrêt. La société de transports publics bruxellois demande donc à ceux qui le peuvent de prévoir des solutions alternatives. La STIB informera ses voyageurs « en temps réel dès 6 h du matin via le site internet, l’appli, les médias sociaux de la STIB et aux arrêts ».

TEC

Du côté du Tec, on indique que « les organisations syndicales participeront à une grève nationale pour laquelle elles ont déposé un préavis couvrant les agents qui y participeront. Des perturbations sont à craindre sur le réseau TEC. Les informations sur les parcours supprimés seront régulièrement mises à jour durant la journée du 10 mars.

De Lijn

Chez De Lijn, de nombreux chauffeurs devraient aussi rejoindre le mouvement. Selon Stan Reusen du syndicat socialiste ACOD TBM, les syndicats socialiste et chrétien ont déposé un préavis de grève. Toujours selon ce dernier « beaucoup de gens devraient y participer et il y aura des perturbations importantes ». Le syndicat libéral ne s’est par contre pas joint à l’action.

On notera que les passagers pourront s’informer sur le site web de De Lijn et de la TEC 48 heures avant la grève (soit ce soir).

Enfin, on annonce aussi des perturbations à la poste.

Et les écoles ?

Les écoles resteront ouvertes. Il existe par contre moins de certitude si celles-ci seront également fonctionnelles. Il reste un flou quant à la présence limitée ou non du personnel enseignant. Celui-ci a en effet le droit d’annoncer sa participation à la grève le jour même. Il est donc difficile d’en connaître l’impact exact avant vendredi. Quant aux garderies, il s’agira du cas par cas. L’idéal est donc de se renseigner auprès de son école.

Joseph Thonon, président de la CGSP-enseignement, affirme cependant qu’il n’y aura pas de mouvement massif dans les écoles.