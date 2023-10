Fermeture de Sappi, une entreprise spécialisée dans le papier: 550 emplois perdus

L’entreprise limbourgeoise spécialisée dans la conception de papier, Sappi, fermera ses portes au premier trimestre 2024, a fait savoir la direction. Quelque 550 emplois vont disparaître.

L’annonce de la fermeture a été communiquée mardi matin par la direction aux syndicats et au personnel. Les services centraux établis à Maastricht seraient également concernés.

Les mois passés ont déjà été marqués par de nombreuses périodes de chômage temporaire au sein de l’usine de Lanaken. Les représentants du personnel ne s’attendaient cependant pas à pareille annonce. « La nouvelle tombe comme une bombe. L’ensemble du personnel est touché et les émotions sont donc très vives », a commenté Jan Staal, secrétaire syndical ABVV/FGTB.

Erreur stratégique dans le choix d’augmenter ses prix

La direction explique sa décision notamment par un marché de plus en plus tendu et par une erreur stratégique dans le choix d’augmenter ses prix, ce qui a poussé ses clients à se tourner vers la concurrence.

« Maintenant, ce sont les négociations. La direction a affirmé qu’elle souhaitait un véritable plan social et nous allons voir ce qu’elle entend par là », poursuit le syndicaliste.

La production de papier sur le site était totalement à l’arrêt à la suite de cette annonce.

Sappi est aujourd’hui le plus gros employeur de Lanaken. « C’est un jour noir pour la ville », a réagi le bourgmestre Marino Keulen. « Bon nombre de personnes qui travaillent chez Sappi, vivent également à Lanaken. Nous avons une pensée pour tous les travailleurs et familles touchés. La direction a l’intention de conclure d’ici Noël un accord social solide avec les syndicats. Elle prévoit aussi de vendre les entrepôts afin de permettre une nouvelle activité économique sur le site. »