Faute du budget, plus de la moitié des Belges ne partiraient pas en vacances

Les Belges sont de moins en moins nombreux à pouvoir se permettre de partir en vacances, selon un sondage d’HelloSafe, site de comparaison de produits financiers.

‘Partirez-vous en vacances cet été?’ Plus de la moitié des participants (52,7%) du dernier sondage d’HelloSafe* ont répondu par la négative, car l’argent leur fait défaut durant la période estivale…

Quant aux autres raisons, un tiers disent ne pas vouloir partir en juillet-août, car ils prévoient de partir à un autre moment de l’année. Tandis que 13,4% des Belges invoquent ne pas avoir suffisamment de jours de congé pour cela.

Il est vrai que les vacances ont un coût… 53,5% des répondants à l’enquête d’HelloSafe prévoient de dépenser plus de 600 euros par personne pour les vacances, tandis que 25% envisagent un budget compris entre 301 et 600 euros par personne pour les vacances.

Pour 14% cette enveloppe est encore plus restreinte et son montant se situe entre 100 et 300 euros par personne. Finalement, 7% des répondants prévoient un budget de moins de 100 euros par personne pour leurs vacances d’été.

Besoin d’évasion, réservations à l’appui

Une autre conclusion que l’on peut tirer de ce sondage est que, s’il en a les moyens, le Belge aime voyager : 86%, ayant répondu oui à la question « Partirez-vous en vacances cet été ? », comptent bien franchir la frontière du pays, pour eux les vacances seront « ailleurs ».

Une affirmation que ne dément pas Brussels Airlines. Il y a peu la compagnie aérienne belge se frottait les mains : les Belges voulaient partir en vacances et les réservations estivales affluaient. Et ce malgré l’augmentation moyenne des tarifs de 10% qui succédait déjà à une augmentation moyenne de 15% en 2022.

Ce succès des réservations pour cet été avait été confirmé par Frank Bosteels, senior business development manager chez la voyagiste Connections : “La demande est là, nous le notons depuis le mois de novembre et de décembre. Nous connaissons, pour la première fois depuis la pandémie, une véritable période de réservation anticipée“

Et finalement, les 14% restants, ceux qui ont répondu qu’ils ont l’intention de rester en Belgique pour leurs congés, cela ne les empêchera pas de rayonner à travers le pays.