Des arrêts de travail dans plusieurs écluses en Flandre

Le personnel de plusieurs écluses a arrêté le travail lundi matin, a confirmé lundi l’agence flamande des voies hydrauliques. Le syndicat ACV indique que ces actions spontanées découlent d’un mécontentement à l’égard des négociations sur le nouveau statut du personnel au sein de l’administration flamande.

Les arrêts de travail touchent le canal Albert (Diepenbeek, Hasselt, Genk), le Haut Escaut (Audenarde), le Ringvaart autour de Gand (Evergem), le canal Gand-Ostende et le canal Bocholt-Herentals (Mol). Selon la porte-parole de l’autorité Vlaamse Waterweg, les actions ont un impact important. Elle déplore que les navires doivent attendre et n’atteignent probablement pas leur destination dans les temps. La direction est actuellement en concertation avec les représentants du personnel, selon elle.

Les trois syndicats ont remis la semaine dernière un préavis de grève à la ministre flamande des Affaires intérieures, Gwendolyn Rutten. Outre le personnel des écluses, les pilotes de navire auraient également arrêté le travail lundi, mais l’information ne pouvait être confirmée dans l’immédiat.

Selon le syndicat chrétien, le gouvernement flamand planche depuis quatre ans sur un nouveau statut pour le personnel de la fonction publique. Les négociations seraient dans leur phase finale. La réforme doit en effet entrer en vigueur le 1er janvier et le sujet doit donc revenir sur la table du gouvernement régional d’ici la fin de l’année.

Mais les syndicats constatent que les documents définitifs sont incomplets. L’ACV/CSC Services publics estime même que de gros points de discussion n’ont pas été tranchés. « Nous exigeons un règlement correct et complet, que les conventions et engagements soient bien rédigés et respectés, que la nomination définitive ne soit pas interdite mais reste possible pour chaque poste, que les collaborateurs actuels ne soient pas désavantagés par rapport aux nouveaux entrants, et que le règlement maladie en vigueur soit maintenu pour les nouveaux collègues nommés », explique une représentante du syndicat chrétien.