Delhaize : un procès pour «préserver le droit de grève»

Les syndicats de Delhaize plaideront pour défendre le droit de grève devant le tribunal de première instance de Gand vendredi, annonce le syndicat chrétien ACV Puls. L’audience débutera à 9 heures. Les syndicats et des organisations sociales manifesteront également devant les portes du palais de justice en matinée.

Le dossier judiciaire est lié à une action syndicale qui avait bloqué le magasin Delhaize de Ledeberg début mai. Un huissier avait alors été envoyé et plusieurs militants syndicaux avaient été emmenés au poste de police, menottés. Les syndicats ont alors porté plainte.

« L’envoi d’huissiers avec des astreintes, la police qui agit durement ou le menottage de militants à des piquets pacifiques… C’est une atteinte au droit fondamental de grève et d’action », dénonce Kristel Van Damme du syndicat ACV Puls, l’équivalent de la CNE francophone. « Tout le monde a pu le voir sur nos réseaux sociaux: l’intervention des policiers et des huissiers chez Delhaize était disproportionnée et visait uniquement à intimider. »

Avec ce procès, les syndicats veulent préserver le droit de grève. Ils pointent d’ailleurs également du doigt le projet de loi « anti-casseurs » du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, qui peut mener à une interdiction de manifester. « C’est une tendance inquiétante à prendre des mesures de plus en plus fortes et répressives contre la protestation », déclare Van Damme.