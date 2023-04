Delhaize: les syndicats s’invitent à l’assemblée générale des actionnaires du groupe

Aux Pays-Bas, ils continuent leur protestation contre l’intention de la direction de franchiser les 128 magasins intégrés du groupe.

Des militants syndicaux seront présents à l’assemblée générale (AG) annuelle des actionnaires du groupe Ahold Delhaize ce mercredi à Zaandam, aux Pays-Bas. Ils protesteront contre l’intention de la direction de franchiser les 128 magasins intégrés du groupe en Belgique. Selon la CNE, une centaine de travailleurs et travailleuses de Delhaize Belgique sont attendus. Des bus partiront de différents endroits du pays.

Le jeu n’est pas calmé

Début mars, Delhaize a annoncé vouloir passer en franchise l’ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis un mois, le personnel de ces magasins s’y oppose. La désignation d’un médiateur n’est pas parvenue à calmer le jeu entre le banc syndical et la direction. Les mouvements de grèves persistent, si bien que la direction de la chaîne a envoyé des huissiers dans un certain nombre de magasins pour briser les blocages des travailleurs en grève.



Le groupe Ahold Delhaize est accusé par les syndicats de faire des économies sur le dos des travailleurs alors que le groupe « se porte très bien », avec « 2,56 milliards de bénéfices », selon la CNE. « Et ils proposeront une augmentation de 10,5% des dividendes. Ajoutée aux programmes de rachats d’actions, c’est près de deux milliards d’euros qui quittent les caisses du groupe pour les poches de ses actionnaires. Depuis 10 ans, le groupe Ahold Delhaize mène une politique agressive de rentabilité financière : sa valeur boursière et son dividende par action ont plus que doublé », poursuit le syndicat chrétien.

De « l’animosité »

Les syndicats belges ont l’intention de générer de l' »animosité » lors de l’assemblée générale. « Nous aimerions y participer, mais ce sera probablement un vain espoir », a déclaré Katrien Degryse, du BBTK (SETCa).

Outre les organisations syndicales, le mouvement de défense de l’environnement néerlandais Milieudefensie envisage aussi une action à Zaandam. Ces activistes réclament davantage de mesures de la part du groupe en faveur du climat.

La CSC se rassemble pour défendre le droit de grève

La CSC s’est rassemblée mercredi pour ouvrir un nouveau « front juridique afin de défendre le droit de grève largement bafoué par Delhaize ». Des délégués et affiliés du syndicat se sont retrouvés devant le Palais de Justice de Bruxelles, a constaté Belga, pour protester contre l’ordonnance du tribunal de première instance néerlandophone, qui a interdit les piquets de grève devant les magasins de la chaîne.

Cette décision, formulée à la demande de Delhaize, est jugée « antidémocratique » et « unilatérale » par Jean-François Libotte, secrétaire permanent à la CNE. « On estime que cette décision est contraire au droit de grève et à l’action collective », souligne-t-il.

« Nous demandons que l’employeur revoie son plan et accepte de discuter d’alternatives à son projet de franchisation« , ajoute M. Libotte, estimant que Delhaize est aujourd’hui dans l’incapacité d’entendre ses travailleurs et travailleuses. La soixantaine de membres de la CSC présente sur place a ensuite assisté à l’audience du recours.

« On espère que le juge entende le bien-fondé de nos arguments et annule l’ordonnance« , ajoute M. Libotte, précisant qu’une confirmation du premier jugement ne changera pas la position de la CSC.

L’ordonnance, rendue le 31 mars, cible plus particulièrement les magasins et les dépôts de Bruxelles, du Brabant flamand et de Puurs (en province d’Anvers), entre le 1er et le 28 avril. Mercredi, à l’issue de l’audience, les avocats de Delhaize ont demandé un délai supplémentaire. Le tribunal se penchera donc à nouveau sur le dossier vendredi matin. Il entendra les parties lors d’un débat de fond. La date du jugement finale est pour l’heure inconnue. Début mars, Delhaize a annoncé vouloir franchiser l’ensemble de ses magasins, mais a rencontré une forte opposition de la part du personnel. Une réunion avec un conciliateur social est prévue le 18 avril.