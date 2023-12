Decathlon : les syndicats portent plainte auprès de l’Auditorat du Travail

Les syndicats CNE et Setca déposeront ce lundi une plainte au pénal contre Decathlon auprès de l’Auditorat du travail de Malines, écrivent La Libre Belgique et De Standaard. Ils veulent dénoncer « les méthodes » de la chaîne de magasins de sport et « l’absence de toute concertation sociale ». La plainte vise aussi trois membres de la direction à titre personnel, la CEO, le DRH et un manager.

Pour illustrer ce manque de concertation sociale, les syndicats expliquent que le conseil d’entreprise d’avril 2022 n’a duré que 3 minutes tandis que les deux suivants ont ensemble totalisé 11 minutes.

« La direction refuse les réunions physiques, même depuis la fin de la période Corona. Tout se fait uniquement par écran d’ordinateur interposé. Les réunions du CPPT (comité pour la prévention et la protection au travail) durent un peu plus longtemps, de 20 à 30 minutes, mais il n’y a pas de réel débat », ajoute l’avocat Joris De Wortelaer, mandaté par les deux syndicats.

Selon la CNE et le Setca, les délégués syndicaux subissent également de l' »intimidation psychologique » et leur salaire est raboté des heures passées dans le cadre de leur mandat. Les organisations syndicales soutiennent aussi que Decathlon licencie les membres du personnel qui pourraient être candidats aux prochaines élections sociales.