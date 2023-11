De belles dents blanches et soignées, voilà le nouveau symbole du statut social

Pas un IT-bag ou une voiture de luxe, mais des dents blanches et parfaites, voilà le nouveau symbole du statut social. Grâce à ou à cause des célébrités et des réseaux sociaux.

Lors du dernier festival de Cannes, on a davantage parlé des dents mal soignées de Johnny Depp que de ses films. Récemment, une employée a fait la une des journaux pour avoir été licenciée le… premier jour de son nouvel emploi ! La cause ? Des dents ébréchées et mal soignées.

Il semble que nous devenons de plus en plus intolérants à l’égard des imperfections dentaires. Selon Hilde Van den Bulck, professeur de communication à l’université Drexel de Philadelphie, cette « intolérance » est due aux célébrités, qui, avec les idéaux de beauté qui l’accompagnent, a fait le tour du monde via les réseaux sociaux.

« Cette culture glorifie l’idée d’un être humain perfectible. Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas être parfait. Sauf si, comme Depp, vous avez le statut de superstar et que cela ne colle pas à votre image rock’n’roll. Mais les citoyens ordinaires sont tenus d’être toujours la meilleure version d’eux-mêmes. Ceux qui ne le font pas seront jugés immédiatement pour cela ». Selon Hilde Van den Bulck, les dents blanches et droites sont devenues la norme aux États-Unis. « Les Américains associent des dents saines à la perfection et y consacrent beaucoup de temps et d’argent. Si vous n’y arrivez pas, cela se voit inévitablement à vos dents. C’est donc devenu une sorte de symbole de statut social ».

La norme, c’est d’être soigné

En Belgique, c’est moins le cas, comme le constate Paule Peeters, dentiste au cabinet de groupe Icarus, basé à Anvers. « Aux États-Unis, l’idéal est d’avoir des dents parfaites et blanches comme la neige, mais la plupart de mes patients veulent simplement des dents soignées.

Paule Peeters note que cet aspect est devenu plus important au cours de la dernière décennie. « De belles dents – ce qui n’est pas la même chose que des dents parfaites !- sont importantes pour donner une bonne première impression. Je comprends que des dents mal soignées ne soient plus tolérées sur le lieu de travail, en particulier dans des emplois en contact avec la clientèle. Une dentisterie simple vous permettra d’aller loin. Les patients qui se font soigner les dents après les avoir négligées pendant des années disent presque tous qu’ils auraient dû le faire plus tôt. J’apprends à mes patients à sourire à nouveau parce qu’ils n’ont plus à avoir honte ».

La perfection n’est pas naturelle

Parmi les générations plus âgées, on trouve encore un certain nombre de personnes qui sont loin d’avoir un sourire hollywoodien. C’est le cas de Wim (53 ans), qui n’ose toujours pas sourire pleinement sur les photos. « Je me sens un peu gêné, mais je peux le cacher assez facilement. Pour être honnête, mes rides m’inquiètent plus que mes dents lorsque je souris ». C’est dû en grande partie à l’attitude de son entourage lorsqu’il était enfant. « Mes parents appartiennent à la génération qui accordait peu d’importance à l’hygiène dentaire. J’ai grandi à une époque où les dents blanches n’étaient pas considérées comme naturelles. Mon dentiste insistait sur le fait que les dents sont naturellement jaunâtres plutôt que blanches ». Mais Wim remarque que les jeunes voient les choses différemment. « Les dents blanches et droites sont devenues un symbole du statut social et sont associées au fait de prendre soin de soi », explique-t-il.

Les personnes qui souhaitent vraiment avoir des dents parfaites vont à la Lightfalls Dental Clinic à Melle. « Environ 80 % de nos patients veulent une dentition soignée, les 20 % restants aspirent à un sourire parfait », explique le directeur Frederik Braet. « Ce qui est remarquable, c’est que ce dernier groupe comprend beaucoup de jeunes hommes, entre 20 et 30 ans.

Selon lui, ce phénomène est dû aux réseaux sociaux, qui accordent une grande importance à la santé et à la vitalité. « Les hommes sont moins enclins à recourir au botox que les femmes, mais se concentrent davantage sur le développement musculaire et les belles dents. »

Traitements les plus populaires

Les traitements esthétiques les plus populaires sont l’orthodontie (correction de la position des dents ou des mâchoires à l’aide d’appareils), le blanchiment et les facettes dentaires.

Le traitement le plus courant est l’orthodontie. « Chez les enfants en particulier, les dents de travers sont moins bien tolérées », fait remarquer Paule Peeters, spécialisé dans la dentisterie restauratrice. « L’orthodontie étant partiellement remboursée, la société s’attend à ce que les enfants aient des dents bien soignées. Même pour de petites imperfections, les enfants se voient placer immédiatement un appareil. Il est assez facile de gérer la croissance des dents chez les enfants en pleine croissance. Soit dit en passant, il ne s’agit pas d’un aspect purement esthétique, mais d’un aspect fonctionnel important, par exemple pour une bonne occlusion ou pour être en mesure d’entretenir correctement ses dents.

Ces derniers temps, de plus en plus d’adultes se font également placer un appareil dentaire pour corriger la position de leurs dents, remarque-t-elle. « Ils ont grandi à une époque où l’on y prêtait moins attention. Mais il est important d’avoir de belles dents pour donner une impression soignée, car cela détermine en grande partie la première impression que l’on donne. Les gens investissent beaucoup pour avoir de belles dents ».

Le blanchiment des dents peut se faire de plusieurs manières. Un blanchiment chez le dentiste peut donner des résultats visibles en une ou deux séances, mais il est très agressif. Le blanchiment à domicile, un traitement sous la supervision du dentiste, se fait progressivement, il est beaucoup plus doux et n’est pas nocif. Le résultat dépend du type de décoloration. Les colorations grisâtres, dues par exemple à l’utilisation de la tétracycline (antibiotique autrefois très populaire, ndlr), sont les plus difficiles à traiter. Néanmoins, un traitement à long terme peut donner de bons résultats ». Toutefois, pour les personnes dont l’émail dentaire est trop abîmé ou qui ont des dents sensibles, le blanchiment n’est pas conseillé. « Cela peut temporairement rendre les dents encore plus sensibles. Il va de soi qu’il ne faut pas boire ou manger des substances colorantes comme du vin rouge et du café à ce moment-là.

Les facettes peuvent être utilisées pour corriger esthétiquement les dents dont la forme est irrégulière en raison de l’usure, pour les dents décolorées lorsque le blanchiment n’apporte pas d’amélioration, et éventuellement pour des corrections mineures de la position des dents. « Il s’agit de fines coquilles de porcelaine collées sur les dents », explique-t-elle. « C’est moins invasif que la pose de couronnes classiques. Dans tous les cas, nous essayons de préserver au maximum le tissu dentaire ».