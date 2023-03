René Stockman, le supérieur de la congrégation des Frères de la Charité est démis de ses fonctions administratives.

Avec plus de 50 écoles, 12 hôpitaux psychiatriques, 15 centres orthopédagogiques, quelque 12.500 collaborateurs et un patrimoine immobilier de près de 200 millions d’euros, “l’entreprise” des Frères de la Charité est incontestablement un poids lourd de Flandre. Même si elle lui est intimement liée juridiquement, l’entreprise se distingue toutefois de la “famille”, c’est-à-dire la congrégation, fondée en 1807 par Pierre-Joseph Triest à Gand, où se trouve toujours le siège de la régionale belge.

Cette dernière est devenue au fil des ans un réseau international aujourd’hui dirigé depuis Rome par René Stockman qui en est, depuis 2000, le 11e supérieur général. Originaire d’Assenede, ce docteur en santé publique est récemment entré en conflit ouvert avec la branche belge coupable à ses yeux d’autoriser l’euthanasie au sein de ses établissements, sous certaines conditions et avec une extrême prudence. Les Belges persistant dans leur point de vue, la sanction tombait en 2020: les institutions des Frères de la Charité ne pouvaient plus être considérées comme “catholiques”.

Parallèlement à ce conflit idéologique s’en poursuivait en toute discrétion un autre, d’ordre financier. Redoutant une possible excommunication, les Frères de la Charité avaient prudemment logé un million d’euros dans une fondation et se sont retrouvés attraits en justice par René Stockman pour qui pareille soustraction était intolérable. Les Frères belges, de leur côté, accusaient leur supérieur de mauvaise gestion et lui reprochaient de multiplier les initiatives dans les pays en voie de développement, sans s’assurer au préalable de leur financement.

Ce manque de transparence ajouté à une gestion assez autoritaire a fini par émouvoir le Vatican qui vient de retirer toutes ses fonctions administratives à René Stockman, lequel reste néanmoins en place jusqu’à l’élection de son successeur.

D’après « Het Nieuwsblad »