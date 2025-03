La Fondation Degroof Petercam a récompensé trois associations belges qui œuvrent à concilier parentalité et travail en Belgique dans le cadre de sa nouvelle initiative, The Lab. Chaque projet recevra 50.000 euros et un accompagnement sur mesure.

La Fondation Degroof Petercam s’attaque aux défis de l’emploi en Belgique avec son programme The Lab. Ce laboratoire d’innovation sociale soutient des solutions concrètes et durables en favorisant la recherche, l’expérimentation et la collaboration.

Le premier défi sélectionné par The Lab est la conciliation de la parentalité et de l’emploi en Belgique. Pour Anne-Sophie Pype, directrice générale de la Fondation Degroof Petercam, il s’agit de l’un des problèmes les plus urgents sur le marché du travail en Belgique. « Notre approche collaborative repose sur la conviction que ce n’est qu’en travaillant ensemble que des solutions peuvent être apportées. Les résultats obtenus démontrent que des solutions existent. Il nous appartient à tous de pérenniser ces acquis et de continuer à faire évoluer les mentalités et les pratiques », avance-t-elle.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, la Fondation de la banque a récompensé trois associations belges qui œuvrent à concilier parentalité et travail en Belgique. Chaque projet recevra 50 000 euros et un accompagnement sur mesure.

BB Welcome by Impactoo : garantir les places en crèche

Aujourd’hui, des milliers de familles peinent à trouver une place en crèche. Cette problématique oblige souvent l’un des parents – généralement la mère – à réduire son temps de travail ou à interrompre sa carrière pour s’occuper de son enfant. La situation s’est aggravée ces dernières années avec la fermeture de nombreuses structures d’accueil. De plus, 10 000 places dans des centres de garde d’enfants non subventionnés risquent de disparaître en raison de l’instabilité financière.

Pour remédier à ce problème, l’asbl Impactoo propose une solution de financement innovante et viable en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et les municipalités locales. Cette approche vise à prévenir la perte de places en crèches et à favoriser l’émergence de nouvelles structures, en combinant les efforts des secteurs privé et public.

“Impactoo est très honoré que son projet de lutte contre la pénurie de places en crèches ait été sélectionné par la Fondation Degroof Petercam. Cette reconnaissance est d’autant plus significative qu’elle repose sur les contributions de milliers de citoyens ayant identifié des priorités clés pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée », déclarent Daniel Verougstraete et Philippe Van Ophem, co-fondateurs.

Le Petit Vélo Jaune : briser l’isolement des familles monoparentales

L’asbl Petit Vélo Jaune soutient les familles monoparentales confrontées à la précarité et à l’isolement social en favorisant les liens humains et la solidarité. Il les aide à retrouver confiance et énergie. Chaque semaine, un bénévole passe quelques heures avec une famille à domicile pendant un an. Cette présence constante rompt l’isolement et permet aux parents de reprendre le contrôle de leur vie.

Trop souvent, les mères soutenues par Le Petit Vélo Jaune renoncent à un emploi ou à une formation, faute de solutions de garde ou de confiance en elles. En intervenant tôt, l’initiative rouvre des possibilités d’emploi, de formation, d’accès aux droits et aux réseaux sociaux. “Le Petit Vélo Jaune est ravi d’avoir été sélectionné par la Fondation Degroof Petercam. Ce soutien inestimable renforce notre capacité à aider les familles monoparentales en difficulté », réagit Vinciane Gautier, coordinatrice générale.

Label by Be Family et La Ligue des Familles : vers un meilleur soutien à la parentalité

50 % des parents en Belgique ont du mal à travailler à temps plein et 82 % des parents salariés envisageraient de changer d’emploi pour bénéficier d’un meilleur soutien parental. A partir de ce constat, Label by Be Family et La Ligue des Familles vise à apporter des solutions concrètes à la fois aux entreprises et aux familles.

Le processus de certification évalue les politiques familiales des entreprises, l’efficacité des mesures existantes et leur impact. Les entreprises sont accompagnées dans leurs progrès grâce à une expertise combinée en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), de DEI (Diversity, Equity & Inclusion) et de soutien aux familles. En parallèle, l’initiative plaide pour des améliorations législatives afin de créer un environnement plus favorable aux parents qui travaillent en Belgique.

Un financement de 50.000 euros chacun

Chaque projet qui soutient la parentalité sera développé en collaboration avec les principales parties prenantes pour assurer sa viabilité et sa croissance à long terme. Ils bénéficient d’un soutien personnalisé dans des domaines tels que la collecte de fonds, le développement de partenariats, la mesure de l’impact et la visibilité, ainsi que d’un financement de 50 000 euros.